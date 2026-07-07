Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

Los precios del petróleo subieron la mañana del martes luego de un reporte de un ataque iraní contra buques comerciales en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Los presuntos ataques en la vía marítima reavivan la fragilidad del acuerdo de paz interino entre Estados Unidos e Irán, mientras ambos países negocian el fin permanente de su guerra.

El petróleo Brent (de referencia para Chile) con entrega en septiembre, se cotizaba un 0,79% al alza, hasta US$ 72,56 por barril, moderando las alzas registradas horas antes.

El WTI con entrega en agosto, avanzaba 0,83%, hasta US$ 69,12, luego de cerrar en su nivel más bajo desde el 27 de febrero en la sesión previa.

Irán disparó al menos dos misiles contra embarcaciones que navegaban por el Estrecho de Ormuz la noche del lunes, según reportó Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados.

Los buques sufrieron daños significativos en el ataque, pero no se registraron víctimas, señaló Axios, de acuerdo con uno de los funcionarios citados.

Según CNBC, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), un servicio de alerta de seguridad marítima británico, indicó por su parte el lunes que había recibido el reporte de un incidente a 8 millas náuticas al este de Limah, Omán.

El UKMTO señaló que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras navegaba en dirección sur, lo que provocó un incendio. No se reportaron víctimas en el incidente.

Washington y Teherán firmaron el mes pasado un memorando de entendimiento para poner fin a casi cuatro meses de guerra entre ambos países.

Aviones caza de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz.

Las conversaciones indirectas concluyeron la semana pasada sin señales de avances significativos hacia un acuerdo de paz duradero.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que ambos países llegarán a un acuerdo o Estados Unidos “terminará el trabajo”, renovando las amenazas de una acción militar contra la República Islámica.

“Mientras el entendimiento se mantenga, el mercado seguirá relativamente tranquilo; sin embargo, cualquier retroceso en las negociaciones podría reactivar rápidamente la prima de riesgo geopolítico”, comentó Liza Salinas, branch business director, Liberty Finance.