SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Un reporte de ataque iraní contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz reavivó la fragilidad del acuerdo de paz interino entre Estados Unidos e Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Los precios del petróleo subieron la mañana del martes luego de un reporte de un ataque iraní contra buques comerciales en el estratégico Estrecho de Ormuz.

    Los presuntos ataques en la vía marítima reavivan la fragilidad del acuerdo de paz interino entre Estados Unidos e Irán, mientras ambos países negocian el fin permanente de su guerra.

    El petróleo Brent (de referencia para Chile) con entrega en septiembre, se cotizaba un 0,79% al alza, hasta US$ 72,56 por barril, moderando las alzas registradas horas antes.

    El WTI con entrega en agosto, avanzaba 0,83%, hasta US$ 69,12, luego de cerrar en su nivel más bajo desde el 27 de febrero en la sesión previa.

    Irán disparó al menos dos misiles contra embarcaciones que navegaban por el Estrecho de Ormuz la noche del lunes, según reportó Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados.

    Los buques sufrieron daños significativos en el ataque, pero no se registraron víctimas, señaló Axios, de acuerdo con uno de los funcionarios citados.

    Según CNBC, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), un servicio de alerta de seguridad marítima británico, indicó por su parte el lunes que había recibido el reporte de un incidente a 8 millas náuticas al este de Limah, Omán.

    El UKMTO señaló que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras navegaba en dirección sur, lo que provocó un incendio. No se reportaron víctimas en el incidente.

    Washington y Teherán firmaron el mes pasado un memorando de entendimiento para poner fin a casi cuatro meses de guerra entre ambos países.

    Aviones caza de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz.

    Las conversaciones indirectas concluyeron la semana pasada sin señales de avances significativos hacia un acuerdo de paz duradero.

    El presidente Donald Trump afirmó el lunes que ambos países llegarán a un acuerdo o Estados Unidos “terminará el trabajo”, renovando las amenazas de una acción militar contra la República Islámica.

    “Mientras el entendimiento se mantenga, el mercado seguirá relativamente tranquilo; sin embargo, cualquier retroceso en las negociaciones podría reactivar rápidamente la prima de riesgo geopolítico”, comentó Liza Salinas, branch business director, Liberty Finance.

    Más sobre:Petróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Franja de Maricunga: dos mineras anuncian importante hallazgo de oro e inician explotación en el norte del país

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Lo más leído

    1.
    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    2.
    Singapur es la ciudad más cara para las personas de alto patrimonio: Santiago es la número 20

    Singapur es la ciudad más cara para las personas de alto patrimonio: Santiago es la número 20

    3.
    Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude

    Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude

    4.
    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    5.
    Inmobiliaria de la familia Chicharro tramita proyecto en Papudo por US$44 millones

    Inmobiliaria de la familia Chicharro tramita proyecto en Papudo por US$44 millones

    6.
    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país
    Chile

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%
    Negocios

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio
    Tendencias

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP
    El Deportivo

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP

    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”
    Cultura y entretención

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”

    Hombres y mujeres que cambiaron nuestro mundo: 10 poetas estadounidenses que revolucionaron la literatura moderna

    Oficio del IND afirma que no tenía reservas ni solicitudes formales para conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro
    Mundo

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Hamas reitera su “total compromiso” con la propuesta de Estados Unidos para Gaza y acusa a Israel de “sabotaje”

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare