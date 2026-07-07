Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

Las acciones de Samsung Electronics sufrieron una dura caída el martes debido a que las preocupaciones sobre gasto y demanda opacaron un resultado operacional récord en el segundo trimestre.

La firma surcoreana reportó una utilidad operacional preliminar de 89,4 billones de wones (US$58.400 millones) para el segundo trimestre, cifra que se compara con los 57,2 billones de wones del período anterior.

En términos interanuales, se espera que la utilidad operacional del trimestre registre un alza de más de 1.800%.

Los ingresos para el período comprendido entre abril y junio alcanzaron los 171 billones de wones, cifra superior a los 133,9 billones de wones del trimestre previo. En comparación con el mismo período del año anterior, las ventas más que se duplicaron.

En ese contexto, las acciones de la empresa cerraron con una caída de 6,92% en la Bolsa de Seúl, hasta los 296.000 wones. Con este resultado, el valor bursátil del fabricante de los teléfonos Galaxy cae a US$ 1,27 billones.

Aún así, el papel de la firma coreana acumula un alza de 146% en el año y 370% en 12 meses, según Tradingview.

Los resultados incluyen gastos extraordinarios deducidos por concepto de provisiones para bonos de empleados. A principios de este año, Samsung acordó eliminar su tope de bono equivalente al 1.000% del salario base y destinar el 10,5% de su utilidad operacional a bonos, cediendo ante una protesta sindical de varias semanas que exigía una repartición justa de las ganancias de la compañía.

Fuerte alza en el precio de las memorias.

“Se ha acumulado mucha noticia negativa, así que parece que todos quieren una parte de esa utilidad. El sindicato la quiere, y el gobierno coreano también”, dijo Tom Kang, director de investigación de Counterpoint Technology Market Research, a CNBC.

Además, los precios de las memorias podrían haber subido demasiado, lo que alimenta las dudas sobre la demanda, señaló.

“Nuestros chequeos mensuales de los precios de memoria de productos de consumo, productos móviles y servidores indicaron que los precios siguen subiendo”, dijo, señalando que el alza de precios continuará al menos durante este trimestre.

El más reciente anuncio de Samsung de construir grandes plantas de fabricación de semiconductores en el sur del país también está presionando a la baja las acciones, indicó Kang.