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    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Un total de 33 personas se vieron sepultadas en un primer momento, por lo que continúan las operaciones de búsqueda para dar con el resto de desaparecidos.

    Por 
    Europa Press
    Xinhua News.

    Al menos cinco personas han muerto y doce se encuentran en paradero desconocido por un deslizamiento de tierra registrado en la localidad de Renzang, en la provincia de Gansu, situada en el noroeste de China, según han informado este martes las autoridades del país.

    Así, han explicado que el deslave ha tenido lugar sobre las 6.56 horas (hora local) y han indicado que un total de 33 personas se vieron sepultadas en un primer momento. Sobre las 14.50 horas una veintena de personas habían sido rescatadas con vida, si bien de momento continúan las operaciones de búsqueda para dar con el resto de desaparecidos.

    Hasta el lugar se han trasladado diferentes dotaciones de bomberos y ambulancias para atender a los afectados. En total, se han desplegado unos 345 rescatistas y diez perros para ayudar en las labores de búsqueda, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

    Las autoridades de Gansu han indicado que un total de cuatro equipos médicos de urgencias se encuentran en la zona, además de una unidad de cuidados intensivos y decenas de trabajadores sanitarios.

    Las lluvias intensas han dejado también esta semana dos muertos y 55.000 afectados en la región autónoma de Guangxi, en el sur de China, que está bajo la influencia del tifón Maysak.

    Más sobre:MundoChinaGansu

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