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    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Los detenidos corresponden a una mujer de 39 años y un hombre de 58 años, ambos con antecedentes policiales.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un operativo policial dejó dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisados en la comuna de Conchalí.

    El procedimiento fue efectuado por la 30.ª Comisaría de Radiopatrullas, quienes se encontraban realizando patrullajes preventivos en la población Santa Inés de la comuna.

    Es en este momento, en calle Los mares de los Sargazos, se percataron de una mujer que huyó al interior de un domicilio al notar la presencia policial, y posteriormente por unas de las ventanas hacia los techos de los inmuebles colindantes.

    Es así como se dispuso un cierre perimetral, logrando su detención.

    Tras esto, es que un sujeto que estaba al interior del inmueble autorizó el ingreso de Carabineros, incautando un total de 3 kilos y 55 gramos de pasta base de cocaína, 499 gramos de marihuana elaborada, 257 gramos de ketamina dosificada, 284 cajetillas de cigarrillos de contrabando y más de 100 mil pesos en efecto.

    En el operativo se detuvo a una mujer chilena, de 39 años, y a un hombre de 58 años, ambos con antecedentes policiales y sin órdenes judiciales vigentes.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDetenidosConchalí

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