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    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP

    Mientras la ATP busca reducir el numero de participantes y el premio de la competencia de duplas, Reilly Opelka mostró su postura a favor despreciando a los competidores en pareja.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MICHAEL ERREY

    El circuito ATP ha comenzado a tomar algunas medidas con el objetivo de introducir cambios en la modalidad de dobles dentro del tenis profesional. Entre estas se encuentran la reducción de participantes y el premio a repartir en la especialidad de parejas en los cuadros principales.

    Esto generó algunas diferencias entre ambos bandos. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo involucrado que abrió el frente también con los singlistas.

    A través de sus redes sociales, el estadounidense Reilly Opelka mostró su postura en relación al cambio que se espera implementar en la Asociación, pero lo hizo de una manera poco amena con quienes se verían afectados.

    El problema no son los dobles... son los jugadores de dobles, con la excepción de Marcel Granollers, Horacio Zeballos y Édouard Roger-Vasselin. No es tan complicado. Nadie los ve porque les falta talento”, lanzó.

    En una nueva publicación fue más allá y compartió una fotografía de un partido de dobles en la que se apreciaba un bajo número de asistentes, utilizando “#Savedoubles”, una frase que busca evitar que se concrete el cambio.

    Ante esto, los especialistas de la modalidad tomaron parte contra Opelka. El actual número 1 del dobles y ganador de 12 títulos, incluyendo dos Grand Slam, Henry Patten, le contestó de manera directa al estadounidense, publicando una fotografía del norteamericano en un partido sin público con la etiqueta “#SaveOpelka”.

    El problema de los premios

    El conflicto de los premios en el tenis se arrastra desde hace varias semanas. De hecho, en la previa del arranque de Roland Garros en mayo, la temática ya rondaba sobre la pista.

    En aquel entonces tenistas como Jannik Sinner y Aryna Sabalenka alegaban por lo que ellos consideraban un escaso aumento de premios en relación al año anterior. Los campeones individuales de esta edición se llevaron US$ 3,26 millones de dólares.

    “Se trata más del respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos. No es solo para los mejores jugadores; es para todos nosotros”, declaró Sinner hace unas semanas. “No es agradable que después de un año ni siquiera estemos cerca de concluir lo que nos gustaría conseguir”, agregó. En aquella oportunidad, Novak Djokovic también alzó la voz: “Mi postura es muy clara, apoyo a los jugadores y siempre apoyaré la posición más fuerte de los jugadores en este ecosistema”, dijo.

    Sabalenka también se cuadró: “Si analizamos los premios en metálico de los últimos 10 años (como porcentaje de los ingresos), se han mantenido iguales”, declaró.

    “Lo hacemos por el circuito, no por nosotros mismos. Lo hacemos por el resto de los jugadores que tienen dificultades incluso para contratar a un entrenador. No es una vida fácil para los jugadores con un ranking más bajo. Así que lo hacemos por ellos”, añadió.

    Frente a ello, la veintena de tenistas decidió restarse de las entrevistas individuales con los medios que tienen los derechos de transmisión del torneo y acortar su presencia en las conferencias de prensa a un máximo de 15 minutos.

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