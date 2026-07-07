La ira de Tuchel con el VAR del chileno Juan Lara tras vencer a México en el Mundial: “¿Tres sudamericanos? No son buenos"

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, se fue molesto con la labor del árbitro chileno Juan Lara en el VAR en el partido con México.

Inglaterra celebra uno de los mejores triunfos de su historia. En el Estadio Azteca, los Tres Leones derrotaron a México por 3-2, pese a estar con un hombre menos casi todo el segundo tiempo. Con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane, los británicos abrocharon de forma heroica su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y dejaron en el camino a uno de los anfitriones, un equipo que ni siquiera había recibió goles en el certamen.

Sin embargo, el técnico de los europeos, Thomas Tuchel, estaba molesto. El alemán terminó muy disconforme con el arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, pero sobre todo con la labor del VAR, donde estaba como primer asistente el chileno Juan Lara.

El entrenador de los ingleses apuntó a dos acciones en específico: la tarjeta roja para el lateral Jarrel Quansah por un tacle contra Jesús Gallardo (54′) y el penal cometido por Kane tras una infracción sobre Brian Gutiérrez (67′). El réferi no consideró foul ninguna de esas jugadas, pero cambió su decisión inicial luego de la intervención del sistema de videoarbitraje.

“Simplemente, no es suficiente. Los árbitros no son lo suficientemente buenos; los cuartos árbitros no son lo suficientemente buenos . Esa es la conclusión” , disparó Tuchel en entrevista con la BBC Sport.

“¿Es este un error claro y manifiesto que justifique el penal? Desde luego que no. Ellos cambian una jugada en la que el réferi ni siquiera cobró falta", prosiguió, en referencia a la infracción que generó el segundo descuento de los aztecas, convertido por Raúl Jiménez.

Luego, el técnico que ganó la Champions con el Chelsea en 2021 fue más allá y cuestionó la conformación del equipo de videoarbitraje en relación a su nacionalidad. “¿Lo vi bien? ¿Tres personas de Sudamérica en el VAR, en un partido como este? Podría estar equivocado, si esto es correcto... ¿El VAR voltea un error claro y obvio para el penal? Absolutamente no. El VAR intervino. No cambió una amarilla por una roja, ya que el juez ni siquiera pitó la falta. Y luego anuló una decisión que el árbitro mismo no había señalado como falta", lanzó. Además del chileno Juan Lara, se encontraban el colombiano Nicolás Gallo como encargado principal y el venezolano Juan Soto como tercer asistente.

Ya en la conferencia de prensa oficial posterior al partido de octavos de final, el adiestrador germano profundizó su malestar y puso como ejemplos la eventual roja de Lionel Messi ante Argelia y polémica decisión de la FIFA de suspender el castigo de Folarin Balogun, goleador de Estados Unidos. Por lo mismo, no descartó apelar la roja del exdefensa del Liverpool.

“La inconsistencia se está volviendo seria en este torneo, porque es una situación similar a la de Messi contra Argelia, pero no perdieron el tiempo mostrándole la tarjeta roja a Quansah. ¿Dónde termina esto? Si hay tarjeta amarilla, ¿apelamos? Para que quede claro, no fue tarjeta roja. Intervino el VAR. La decisión está tomada. ¿Quién revoca esta decisión, cuándo y con qué fundamentos?”, emplazó.

“Me resulta extraño. Queremos coherencia. Creo que Declan Rice tampoco merece tarjeta amarilla. ¿Francia recupera la tarjeta amarilla para (Michael) Olise, que no era tarjeta amarilla?”. Por último, al ser consultado sobre si Harry Kane debería pedirle a Donald Trump que intervenga al respecto, remató con una sonrisa: “¡Tal vez!”.