Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final llegan a su fin. Y serán dos equipos sudamericanos los que buscarán los últimos boletos para meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

Hablamos de Argentina y Colombia, los últimos representantes de Conmebol que quedan con vida en la cita norteamericana, que enfrentarán a Egipto y Suiza, respectivamente.

Lo malo es que si albicelestes y cafeteros logran superar a sus rivales, se enfrentarán entre sí en la próxima etapa. Pero no nos adelantemos. Los campeones del mundo serán encargados de abrir la jornada al mediodía y los caribeños jugarán a las 16 horas.

Guía: a qué hora y dónde ver a Argentina y Colombia en el Mundial

Argentina vs. Egipto 12 horas.

Los liderados por Lio Messi se enfrentan a los comandos por Mohamed Salah al mediodía y el partido será televisado por DirecTV y estará en el streaming de Paramount+

Suiza vs. Colombia 16 horas

James Rodríguez y compañía tendrán un duro encuentro ante la selección europea. Partido que se jugará en Canadá y que será transmitido por DirecTV y Chilevisión y también por el streaming de Paramount+.