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    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    Argentina buscará su paso a los cuartos de final enfrentando a Egipto. Mientras Colombia hará lo mismo con Suiza. Mira aquí la guía televisiva de los compromisos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: selección de Argentina en X.

    Los octavos de final llegan a su fin. Y serán dos equipos sudamericanos los que buscarán los últimos boletos para meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

    Hablamos de Argentina y Colombia, los últimos representantes de Conmebol que quedan con vida en la cita norteamericana, que enfrentarán a Egipto y Suiza, respectivamente.

    Lo malo es que si albicelestes y cafeteros logran superar a sus rivales, se enfrentarán entre sí en la próxima etapa. Pero no nos adelantemos. Los campeones del mundo serán encargados de abrir la jornada al mediodía y los caribeños jugarán a las 16 horas.

    Guía: a qué hora y dónde ver a Argentina y Colombia en el Mundial

    Argentina vs. Egipto 12 horas.

    Los liderados por Lio Messi se enfrentan a los comandos por Mohamed Salah al mediodía y el partido será televisado por DirecTV y estará en el streaming de Paramount+

    Suiza vs. Colombia 16 horas

    James Rodríguez y compañía tendrán un duro encuentro ante la selección europea. Partido que se jugará en Canadá y que será transmitido por DirecTV y Chilevisión y también por el streaming de Paramount+.

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