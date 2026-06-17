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    James Rodríguez va por su revancha en el Mundial junto a Colombia tras ocho años de espera

    El volante que brilló en Brasil 2014 sufrió una lesión en medio de Rusia 2018 y debió presencial Qatar 2022 a la distancia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este miércoles 17 de junio de 2026 finaliza una larga espera en el fútbol colombiano. Ese día la selección cafetalera volverá a competir en una Copa del Mundo. Esta fecha, además, supone el fin de una larga espera para James Rodríguez, quien intentará tomarse revancha tras ocho años de espera.

    El volante ofensivo tuvo una de sus grandes presentaciones en Brasil 2014. El jugador que en ese entonces tenía 22 años y venía siendo una de las figuras del AS Monaco se llevó todos los aplausos.

    Anotó en las tres victorias que obtuvo la selección colombiana en la fase de grupos contra Grecia (3-0), Costa de Marfil (2-1) y Japón (4-1) que los dejó como líder del Grupo C con campaña perfecta.

    Así, tras eliminar a Uruguay con un doblete de Rodríguez, golazo ganador del premio Puskás incluido, en los octavos de final, Colombia logró meterse en los cuartos de final donde enfrentaron a Brasil. Si bien Rodríguez volvió a anotar, Thiago Silva y David Luiz acabaron con el sueño mundialista del hoy volante del Minessota United.

    Tras esta notable actuación, cuatro años más tarde llegó una de sus grandes frustraciones, pues una lesión lo dejó fuera de los octavos de final de Rusia 2018 y para Qatar 2022 Colombia no logró la clasificación.

    Ahora, 12 años después de su última actuación copera, Rodríguez enfrenta la que puede ser su última actuación en un Mundial.

    Así, llega a la competencia de Norteamérica como uno de los estandartes del equipo, siendo el capitán del elenco que sigue confiando en él aunque su nivel ya está dando señales de decadencia.

    A pesar de esto, se encontró con el respaldo de Néstor Lorenzo, quien decidió apostar una vez más por él. “Hay jugadores que en 20 minutos te dan más que nadie. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano. Estuve hablando con él y lo noté con mucho compromiso y ganas de estar y brindarse de lleno en la selección”, fue una de las primeras menciones del DT a Rodríguez.

    Claro que para esta Copa, la función de James Rodríguez es algo diferente. Ya sin la velocidad que lo caracterizaba, su misión pasa por ser el encargado de la elaboración del juego.

    Así ha quedado demostrado en la preparación del Mundial. Participó en los cuatro partidos amistosos preparativos. Contra Croacia y Francia disputó 53 minutos. Sumó otros 45 contra Costa Rica y contra Jordania, otros 64 minutos.

    La confianza de sus compañeros

    Uno de los jugadores que ha respaldado abiertamente a James Rodríguez ha sido Juan Fernando Quintero. El futbolista de River Plate sostuvo en diálogo con la FIFA que “James es un jugador demasiado importante para nuestra historia del fútbol. Personalmente lo quiero mucho, es amigo mío desde los 11 años, es alguien al que quiero, admiro y que hemos compartido muchas situaciones en el fútbol”.

    Agregó que “es alguien que marcó historia, que hoy está de nuevo en un Mundial, que nos representa mucho, que ama a su país, su camiseta y para nosotros es un privilegio poder contar con él, yo personalmente como mantengo todo el tiempo con él, es algo muy bonito porque tenemos recuerdos desde niños”.

    También planteó la importancia de comenzar bien en la Copa. “En los Mundiales el primer partido es muy importante. No es definitorio pero sí te guía un poco y te orienta lo que va a pasar. Creo que será muy difícil, todas las selecciones se preparan para este juego, el primero es muy importante, tienen un mérito grande por estar en la Copa del Mundo”, indicó.

    El partido entre Colombia y Uzbekistán está programado para este miércoles 17 de junio, a partir de las 22.00 horas de Chile en el estadio Azteca de Ciudad de México.

    Más sobre:FútbolMundial 2026James RodríguezColombiaUzbekistán

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