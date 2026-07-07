Hombres y mujeres que cambiaron nuestro mundo: 10 poetas estadounidenses que revolucionaron la literatura moderna

Walt Whitman (1819-1892): el poeta de la democracia

No solo tenía un enorme retrato de él en La Sebastiana, su casa de Valparaíso, sino que Pablo Neruda además le dedicó un poema, su Oda a Walt Whitman. Acaso de él aprendió el tono alto y épico con el que caracterizó su poesía. El “yo” gigante y rotundo con el que, por ejemplo, firmó el célebre Alturas de Macchu Picchu. Considerado el padre de la poesía estadounidense moderna, Walt Whitman encarna el espíritu democrático y expansivo de Estados Unidos. También como Neruda, aspiraba a ser algo así como “la voz del pueblo”. Nacido en Long Island, trabajó como impresor, maestro y periodista antes de revolucionar la poesía con su verso libre, largo y cadencioso, que rompe con las formas métricas tradicionales europeas. Su libro más célebre, Hojas de hierba, celebra el cuerpo, el alma, la sexualidad, la diversidad humana y la unidad cósmica. Su famoso Canto a mí mismo (Song of Myself) es un himno al “yo” que se funde con el “nosotros” de la nación: “I celebrate myself, and sing myself, / And what I assume you shall assume”. Influido por Ralph Waldo Emerson, Whitman vio en la poesía un medio para forjar una identidad americana auténtica, inclusiva de obreros, esclavos, inmigrantes y la naturaleza misma. Su obra abrazó la Guerra Civil (donde sirvió como enfermero), la muerte de Lincoln (¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!, sí, el poema que Mr. Keating le lee a sus estudiantes en La sociedad de los poetas muertos) y una visión panteísta y sensual que escandalizó a sus contemporáneos. Críticos lo acusaron de obscenidad, pero su influencia es incalculable: padre del verso libre moderno, inspirador de la Generación Beat y símbolo de la vitalidad americana. Una buena edición en castellano del Hojas de hierba es la de Austral.

Emily Dickinson (1830-1886): la grandeza del silencio

Mientras Whitman cantaba al mundo exterior, Emily Dickinson vivió casi toda su vida en relativo aislamiento en la casa de su familia en Amherst, Massachusetts, y publicó apenas una decena de poemas mientras estaba viva. Sin embargo, tras su muerte fueron descubiertos cerca de 1.800 textos que transformaron para siempre la poesía en lengua inglesa. Dickinson desarrolló un estilo inconfundible, caracterizado por versos breves, puntuación poco convencional, imágenes sorprendentes y una profundidad filosófica extraordinaria. Sus poemas exploran la muerte, el amor, la naturaleza, la fe, la inmortalidad y la soledad con una intensidad pocas veces igualada. Su obra ha sido publicada en compilaciones como Poemas (Austral) o en Zumbido (Ediciones U de Valparaíso), o La verdad de soslayo (Ediciones UDP), las dos últimas con traducción chilena.

T. S. Eliot (1888-1965): la voz de la modernidad

Nacido en Missouri, Thomas Stearns Eliot terminó nacionalizándose británico, pero su influencia forma parte tanto de la tradición estadounidense como de la inglesa. Su poesía capturó el desencanto, la fragmentación y la incertidumbre del siglo XX con un lenguaje complejo, lleno de referencias culturales y filosóficas. Su obra maestra, La tierra baldía (The Waste Land), publicada en 1922, redefinió la poesía moderna. Un poemario oscuro, denso, pero con una belleza sublime para quien esté dispuesto a tocarla. “Abril es el más cruel de los meses: engendra / Lilas desde la tierra muerta, mezcla / Memoria con deseo, agita / Raíces en letargo con lluvia primaveral”, son sus versos de arranque. Galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1948, Eliot elevó la exigencia intelectual del género y ejerció una influencia decisiva sobre prácticamente todos los grandes poetas del siglo XX. De La tierra baldía recomendamos la traducción argentina, del sello El cuenco de plata.

Wallace Stevens (1879-1955): la imaginación como refugio

Ejecutivo de una compañía de seguros durante décadas, la verdadera pasión de Wallace Stevens estaba más allá del papeleo de oficina. Paralelamente a esa labor desarrolló una de las obras poéticas más sofisticadas del siglo XX. Su escritura reflexiona sobre la relación entre realidad e imaginación, cuestionando cómo el ser humano construye sentido frente al mundo. Su libro más representativo es Harmonium, una colección de poemas que combina profundidad filosófica con una extraordinaria musicalidad. Para leerlo en castellano recomendamos la Poesía Reunida, que editó el sello Lumen.

William Carlos Williams (1883-1963): el médico poeta

Médico de profesión, William Carlos Williams creyó que la poesía debía surgir de la vida diaria y del habla común estadounidense. defendió con convicción que la poesía debía encontrar su inspiración en la vida cotidiana y en el habla común de los estadounidenses. Escribió gran parte de su obra mientras ejercía la medicina, observando de cerca la realidad de sus pacientes y comunidades. Su libro Paterson constituye uno de los proyectos poéticos más ambiciosos del siglo XX, utilizando una ciudad de Nueva Jersey como metáfora del país y de la experiencia humana. Williams desarrolló un estilo preciso, directo y profundamente visual, resumido en su célebre principio: “No ideas but in things”. Su influencia resultó determinante para movimientos posteriores como la poesía objetivista y buena parte de la literatura contemporánea. Para leerlo recomendamos la antología Poesía Reunida, de Lumen.

Sylvia Plath (1932-1963): la voz de la poesía confesional

Sylvia Plath es la figura emblemática de la poesía confesional. Su obra, marcada por una intensidad visceral, explora la depresión, la identidad femenina, el patriarcado, la maternidad y la muerte. Casada con Ted Hughes, su vida estuvo atravesada por pérdidas y luchas mentales que culminaron en su suicidio a los 30 años. Ariel -acaso su libro más determinante- contiene poemas como Lady Lazarus o Daddy, donde usa imaginería holocausto y mitológica para procesar traumas personales con ferocidad y belleza escalofriante. Su estilo combina precisión formal con explosiones emocionales, transformando el dolor en arte catártico. La campana de cristal, su novela semi-autobiográfica, complementa esta visión. Plath influyó profundamente en el feminismo literario y la poesía confesional, junto a Anne Sexton.

Anne Sexton (1928-1974): confesional y sin filtros

Contemporánea y amiga de Plath, Anne Sexton profundizó en la confesión poética con crudeza y humor negro. Madre, ama de casa y sobreviviente de abusos y enfermedades mentales, convirtió sus sesiones de terapia en materia poética. Sus poemas abordan suicidio, adicción, sexualidad y roles de género con una honestidad desgarradora. Sexton usó formas tradicionales (sonetos, villanelas) para contener el caos interior, creando un contraste poderoso. Su influencia radica en abrir puertas a voces femeninas que hablaban sin filtros de experiencias marginadas. Como Plath, su vida terminó en suicidio, pero su obra permanece como testimonio de la lucha por la autenticidad. Recomendamos la excelente antología Poesía Completa, de Lumen.

Marianne Moore (1887-1972): precisión e inteligencia

Marianne Moore desarrolló una voz única caracterizada por la observación minuciosa, la ironía y el rigor formal. Sus poemas incorporan referencias científicas, animales, arte y filosofía, construyendo un universo donde la curiosidad intelectual se une a una sensibilidad profundamente original. Para leerla, se puede recurrir a la excelente antología Poesía completa, de Lumen.

Allen Ginsberg (1926-1997): la rebeldía de la Generación Beat

Allen Ginsberg se convirtió en el símbolo literario de la contracultura estadounidense. Vinculado a la Generación Beat, desafió la censura, el conservadurismo y las convenciones sociales mediante una poesía de enorme potencia oral y política. Su obra influyó tanto en escritores como en músicos. Su libro esencial es Aullido, cuyo poema principal provocó un histórico juicio por obscenidad y terminó ampliando los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos. “Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas”; arranca. Recomendamos leer la edición de Anagrama, con traducción del chileno Rodrigo Olavarría.

Amanda Gorman (1998): la nueva generación

Como todo en la vida, cualquier tradición literaria debe renovarse, y en los últimos años la poesía de Estados Unidos ha visto la irrupción de Amanda Gorman. La investidura presidencial de Joe Biden, en 2021, convirtió a la joven poeta en un fenómeno mundial, pues su lectura de su poema La colina que ascendemos mostró que la poesía todavía puede ocupar un lugar central en el debate público, combinando tradición, compromiso cívico y una poderosa presencia escénica. Su libro más importante hasta ahora es La colina que ascendemos, donde reúne textos marcados por la esperanza, la inclusión y la búsqueda de una democracia más amplia. Se puede leer en castellano publicado por Lumen.