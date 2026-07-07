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    Oficio del IND afirma que no tenía reservas ni solicitudes formales para conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Documento muestra que al 24 de junio no existía ningún requerimiento formal por parte de DG Medios para utilizar el reducto ñuñoíno en shows del grupo surcoreano. La ministra del Deporte, Natalia Duco solicitó al Sernac informar las acciones adoptadas tras la venta de entradas y los reclamos de consumidores.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    En medio de la incertidumbre por los conciertos de BTS programados para octubre, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmaron que no existía ninguna solicitud formal ni reserva vigente para utilizar el Coliseo del Estadio Nacional.

    Los antecedentes constan en una serie de oficios a los que accedió La Tercera, mientras el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ya acumula 177 reclamos de personas que compraron entradas para los espectáculos previstos para el 16 y 17 de octubre.

    En el oficio NC-01109/2026, fechado el 24 de junio y firmado por la directora nacional del IND, Loreto Castillo Cabrera, el organismo informó que, tras revisar sus registros, “a la fecha no existen solicitudes formales, reservas, pre-reservas, cartas de intención, contratos, convenios, actos administrativos ni autorizaciones vigentes relacionadas con la realización de espectáculos musicales asociados al grupo BTS o a productoras que los representen directa o indirectamente”.

    En el mismo documento, el instituto agrega que tampoco mantenía antecedentes técnicos asociados al evento, señalando que “no existe requerimiento formal ni autorización administrativa asociada a dicho evento”, por lo que no había resoluciones de aforo, protocolos operacionales ni planes logísticos vinculados al recital.

    Asimismo, el oficio precisa que la única reserva formal vigente para el Coliseo del Estadio Nacional correspondía al festival MUDA 2026, tramitada mediante el oficio EN-00173/2026.

    La directora del IND también recordó que esta información coincide con respuestas entregadas previamente mediante solicitudes de transparencia. En ese sentido, sostuvo que “se ha informado reiteradamente que no existen registros oficiales ni solicitudes formales vinculadas a la realización de conciertos del grupo BTS en dependencias del Estadio Nacional”.

    Duco solicita antecedentes al Sernac

    Paralelamente, la ministra del Deporte, Natalia Duco, ofició el pasado 3 de julio al Sernac para conocer las gestiones realizadas frente a la comercialización de entradas para los conciertos.

    En el oficio NC-00846/2026, la secretaria de Estado explicó que el requerimiento busca “velar por el resguardo de la administración del patrimonio público” y solicitó informar si el servicio inició procesos de monitoreo, fiscalización u otras actuaciones administrativas respecto de la venta de entradas.

    Además, pidió conocer el detalle de los reclamos ingresados, las principales materias denunciadas por los consumidores y si el Sernac ha requerido antecedentes a la productora DG Medios o a la empresa encargada de comercializar los tickets.

    Más sobre:Estadio NacionalBTSInstituto Nacional de DeportesNatalia Duco

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