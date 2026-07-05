1986: el año en que el rock latino encontró su voz

Los Prisioneros - Pateando Piedras

De patear piedras mientras caminaban por San Miguel a repletar el entonces Estadio Chile. El 86 fue el año decisivo para Los Prisioneros, pasando de ser una refrescante novedad underground a volverse una banda popular con capacidad de convocatoria propia. El salto decisivo sucedió con Pateando Piedras, el disco en que dejaron su crudo sonido de trio para concentrarse en los teclados y máquinas de ritmo. Eso les proporcionó un álbum de mejor factura, que dialogaba con ciertas tendencias musicales del momento como las que proponían Depeche Mode o New Order. Además, asentó temas que se volvieron ineludibles, como Muevan las Industrias, Por qué no se van y El Baile de los que Sobran, además de otros menos referidos como Estar Solo o Por qué los Ricos. “Es un cassette muy bonito, en el cual ciframos todas nuestras esperanzas -señaló el siempre seguro Jorge González a una edición especial de Super Rock-. El nivel de calidad del sonido es bastante superior al anterior porque todos sabíamos más de grabación y todo eso, incluyendo a nuestro ingeniero de sonido, Alejandro Lyon, quien captó la intención de nuestra música perfectamente”.

Canción clave: El baile de los que sobran

Enanitos Verdes - Contrareloj

Surgidos como un fenómeno acotado inicialmente a su natal Mendoza, los Enanitos Verdes pulieron su sonido en su segundo álbum, Contra reloj. Un LP que contó con la producción musical de Andrés Calamaro y reunió parte de su material más inspirado, como los hits La Muralla Verde, Tus Viejas Cartas y Simulacro de tensión. Estos les permitieron hacerse de un nombre entre los nombres emergentes allende los Andes, mezclando solos de inspiración rockera con temas pegadizos. A pesar de cierta indiferencia del público, se hicieron notar en el gran Buenos Aires. Pero su principal impactó ocurrió fuera de sus fronteras, especialmente en Chile donde pudieron presentarse con cierta regularidad en televisión y fueron considerados para el Festival de Viña de 1988. Siempre con un perfil distinto a sus coterráneos. “Los Enanitos Verdes siempre ocuparon un lugar humilde dentro de esa camada de bandas. No pretendían tener glamour ni tenían apetencias estéticas. Tenían buenas canciones y eran buenos músicos -rememora el periodista Sergio Marchi-. Salvo Soda, fueron los que llegaron más lejos en Latinoamérica”.

Canción clave: La muralla verde

Charly Garcia y Pedro Aznar - Tango

Un encuentro para ponerse al día en el Grammercy Park Hotel, le bastó a Charly Garcia y Pedro Aznar para enchufar los equipos y ayudarse mutuamente a terminar algunas canciones, usando cada uno al otro como un compañero de composición de excelencia. Fue el origen de Tango, el disco que grabaron en apenas una semana. Una fantasía entre el canto sideral de los sintetizadores, las percusiones maquinales de las cajas de ritmo y las fantasías sónicas en las programaciones. Todo tocado por ellos, como una pequeña orquesta de los corazones solitarios. En la inmortal Hablando a tu corazón, y en otros como la urgente Ángeles y Predicadores, la plástica pero emotiva Pasajera en Trance o la fantasía espacial en la canción titulada como el hotel, trazaron una sólida y ecléctica colección de canciones en que expanden el sonido moderno hasta sus bordes. “Sabíamos que habíamos hecho algo potente, que reflejaba muy bien la complicidad y complementariedad artística que siempre tuvimos entre nosotros. Pero uno nunca sabe qué alcance va a tener lo que publica hasta verlo años más tarde”, reconoció Aznar en charla con Billboard.

Canción clave: Hablando a tu corazón

Viena - Viena

“Niña engreída ya no te quiebres más/No pierdas tu tiempo/Tan hermosa, tan antisocial/Yo no te voy a dañar”. Con ese perfil de una chica con mucho carácter arrancaba Niña Engreida. Uno de los temas que definió al primer disco homónimo del cuarteto Viena, aparecido en 1986 con la producción musical del célebre Hernán Rojas. Al rotar en la parrilla de la radio Galaxia se volvió un clásico ochentero, con sus arreglos sofisticados y las referencias al new wave británico, con ecos claros a Roxy Music, Brian Ferry y The Cure. Eso le dio una identidad al grupo. “En esos años, el único grupo que uno podría decir que sonaba a nivel europeo, era Viena, porque grabábamos a otro nivel instrumental, por ejemplo, y además teníamos todas las horas de estudio que necesitábamos”, recordó Claudio Millán, el líder del grupo, en el libro Las Voces de los ’80 de Emiliano Aguayo. Fue además un proyecto escuela para Pedro y Archie Frugone, antes de pasar por proyectos como Anachena, la banda solista de Jorge González y en el caso del segundo, también por La Ley.

Canción clave: Niña Engreída

Aterrizaje Forzoso - Solo un sueño

Las escuelas universitarias probaron ser un interesante semillero de músicos en la década de los 80’. En la de la Universidad de Chile pasaron nombres como Igor Rodríguez y hasta Jorge González. Pero en la de la Universidad Austral, en el corazón de Valdivia, surgió el núcleo fundador de Aterrizaje Forzoso. En las salas de música de la casa de estudios, el rancagüino Germán Céspedes junto a Jaime Fainberg comenzaron a trabajar en su material propio. Inspirados en la complejidad armónica del rock progresivo, con Yes y Genesis como principales soles, trazaron temas de evidente vocación pop. La buena acogida de Solo un sueño les permitió acceder a un contrato discográfico con EMI para grabar un cassette con sus primeros temas, al que se tituló precisamente como aquella canción. Una producción que los presentó con un pop arrojado y ambicioso que se expandió en temas como Despertar sin ti y la imaginativa Chica Caribeña. Junto a Cinema y Aparato Raro fueron de los grupos agrupados en el Nuevo pop chileno, de efímera pero notable existencia.

Canción clave: Solo un sueño

GIT - Volumen 3

Desde la banda de acompañamiento de Charly García, los músicos Pablo Guyot (guitarra), Willy Iturri (un notable baterista) y Alfredo Toth (cantante y bajista), comenzaron un camino propio como GIT que para 1986 los tenía como uno de los nombres respetables en el rock latino. Su tercer álbum, con la producción musical de Gustavo Santaolalla, logró sumar canciones de vocación radial, como Es por amor, Solo niebla en el agua y Tarado de cumpleaños, en que destilaban su sonido totalmente deudor del new wave de The Police. Como innovación, en este álbum hay un poco más de presencia de teclados, a tono con lo que sonaba en el momento. Tal como los Enanitos Verdes, sembraron laureles con mayor profusión fuera de las fronteras de la Argentina. Por algo llegaron al Festival de Viña en el verano de 1987. “Eran tres veteranos músicos que formaron una banda de laboratorio. Unos excelentes sesionistas que compusieron grandes canciones y por eso GIT también se ganó al público latinoamericano”, comenta a Culto el editor del segmento de Cultura del portal Infobae, Guillermo Pintos.

Canción clave: Es por amor

Sumo - Llegando los Monos

La noche del 8 de diciembre de 1985, el joven Guillermo Pintos, de 15 años, fue al Teatro Astral. Era la primera vez que veía a Sumo. “Fue la noche que Argentinos Juniors casi sale campeón del mundo enfrentando a la Juventus en Tokio, fui a verlos -dice-. Había unos delfines colgados en el techo del escenario y Luca Prodan era un muchacho pelado, medio gordito, que cantaba en patas. Para mí fue toda una sorpresa”. Al año siguiente, el grupo marcaba su buena racha con Llegando los Monos, un disco que les aventó un remezón de popularidad. “Les deparó el primer hit radial que tuvieron, Los Viejos Vinagres -apunta Pintos-. Eso permitió que el grupo pasara de tocar en lugares pequeños a teatros de 1.500 o 2.000 butacas, y luego a estadios cerrados como el de Obras, básicamente de 4.000 o 5.000 personas”. Además, encontró a Prodan en su cenit. “Luca todavía estaba en buena forma a la hora de plantarse frente al micrófono y ya estaba más ‘aclimatado’ a Buenos Aires, algo que terminaría de manifestarse en After Chabón”, agrega el periodista de Página 12, Roque Casciero.

Canción clave: Los viejos vinagres

Upa! - Upa!

Si las aulas universitarias funcionaron como un punto de encuentro para las bandas, otras llegaron al pop derivadas desde el jazz rock o el progresivo, que aún resonaba en la época. Sucedió con Upa! Originalmente agrupados bajo el nombre de Generaciones con un material más ecléctico, fue la primera visita de Charly Garcia al país en agosto del 84 para tocar en el entonces cine Gran Palace, la que marcó un rumbo para Pablo Ugarte. “Para mí por lo menos fue como para decir, oye, sí, estamos bien, se puede hacer rock en español”, recordó el músico en el programa Viernes de Culto. Ese ímpetu se volcó en el disco debut del grupo, en que reunió canciones de aproximación sofisticada pero con vocación pop, producto de la presencia de tres compositores (Ugarte, Mario Planet y Sebastian Piga). A tono con la época, las canciones pasan por el new wave de Fotonovelas, el reggae de Las masas son gente (que le gustó a Robert Smith), la oscura Pasajeros del último metro y por cierto, el hit Cuando vuelvas. Un trabajo que combinó mirada social, singles para la radio y guiños a música dark.

Canción clave: Fotonovelas

Os Paralamas do Sucesso - Selvagem?

Los Police brasileños consolidaron su carrera con su buen tercer disco lanzado en abril de 1986. La portada mostraba al hermano del bajista Bi Ribeiro, Pedro Ribeiro, acampando en una zona de Brasilia, notablemente desaseado y sosteniendo un arco regalado por unos indígenas. Una imagen que rimaba con la inquietud social del grupo, traducida en canciones que por entonces mezclaban principalmente new wave y reggae, con el sazón brasileño. La idea era reivindicar la herencia negra del gigante sudamericano. Y de paso le dio al trío su primer empujón de popularidad, aunque lo acabaron de consolidar en los ’90 con su vínculo con Argentina y el lanzamiento de temas como Dos Margaritas y Coche Viejo. “En Brasil, esta cultura, más negra, estaba floreciendo. Queríamos traer estas cosas que estaban sucediendo en el mundo y aquí. Por eso las fotos en el Bar Memória. Vimos esta relación entre la astucia callejera de Río de Janeiro y Jamaica”, contaron a O Globo. En suma, es un disco que mezcla inquietud social y musical.

Canción clave: Alagados

Soda Stereo - Signos

Una madrugada, Gustavo Cerati se despertó de sopetón. Decidido a no perder el tiempo, se sentó a escribir. Esa noche trazó buena parte de los temas de Signos, el memorable tercer disco de Soda Stereo, que terminó por confirmar su alcance internacional. Un trabajo en que el trío, que completaban Zeta Bosio y Charly Alberti, trazó una colección de canciones en que se hacían cargo del peso de la fama. Fue el álbum que los llevo de ser el sabor del momento a una banda de peso. De la arrolladora Prófugos a El Rito, la eterna Persiana Americana y la canción homónima, mostraron un Soda más consciente de sus recursos. “Signos fue el disco que estableció a Soda Stereo como banda en toda América latina, lo que a su vez generó que en varios países se le empezara a prestar atención al rock en español -comenta Roque Casciero-. Las primeras giras serias de una banda de rock argentino fueron las de la presentación de este álbum. Y más allá del suceso, es un gran trabajo que marcó una vez más el espíritu mutante del trío, que buscaba expresarse por nuevos caminos”.

Canción clave: Prófugos