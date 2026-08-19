Emergencia meteorológica en el norte del país contabiliza 64 damnificados y 116 viviendas afectadas

Pasadas las 21.00 horas de este martes, autoridades nacionales dieron cuenta del último balance en torno al fenómeno meteorológico de intensas precipitaciones que afecta al norte grande del país, que concentra sus principales impactos entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, con activaciones de quebradas, remociones en masa, interrupciones de conectividad y evacuaciones preventivas.

Tras encabezar una mesa técnica junto a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que el evento continúa afectando “de manera significativa” la zona norte y adelantó algunas medidas para enfrentar la emergencia.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por Cebrián, hasta esta noche se registran 64 personas damnificadas, 521 albergadas y tres lesionadas.

Además, se contabilizaron 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y otras 63 en evaluación.

La jefa del organismo advirtió que las cifras podrían aumentar durante las próximas horas, a medida que los equipos municipales y organismos desplegados en terreno completen los catastros.

Tocopilla, bajo estado de excepción

Una de las situaciones más complejas se concentra en Tocopilla, donde el Presidente José Antonio Kast decretó durante la tarde de este martes estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia.

Al respecto, Alvarado remarcó que la medida permitirá reforzar las capacidades del Estado para enfrentar la emergencia y, especialmente, iniciar posteriormente las labores de recuperación de las zonas afectadas.

“Ya se encuentra el Jefe de Defensa en la región, lo que permitirá reforzar las capacidades para la atención de estas emergencias y en especial para las actividades de recuperación de las zonas afectadas”, precisó.

En la comuna permanecen habilitados como albergues el gimnasio de la escuela Arturo Prat y la escuela Estados Unidos, donde han sido trasladadas personas evacuadas durante las últimas jornadas.

Además, se están realizando gestiones para disponer de maquinaria que permita comenzar las labores de limpieza y recuperación, siempre que las condiciones meteorológicas permitan trabajar con seguridad.

13 mensajes SAE durante la jornada

La emergencia también ha obligado a intensificar los procesos de evacuación. Según Senapred, durante este martes fueron enviados 13 mensajes a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

La mayoría correspondió a la Región de Antofagasta, específicamente a sectores de Tocopilla, Taltal y Antofagasta. En Iquique se emitieron otros tres mensajes asociados a evacuaciones y, posteriormente, se envió uno preventivo en Diego de Almagro, en la Región de Atacama.

En Antofagasta, Cebrián informó sobre la activación de una quebrada en el sector de Coloso, donde personal del Ejército fue desplegado para apoyar las labores de evacuación.

La directora de Senapred agregó que durante la jornada se realizó un sobrevuelo para revisar el estado de las quebradas de la región. Hasta el momento, se constató la activación de una de las 19 quebradas monitoreadas.

Otro de los efectos del sistema meteorológico se registra en los servicios eléctricos. Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), existen más de 10.000 clientes sin suministro eléctrico en las regiones afectadas.

De ellos, 6.662 corresponden a Tarapacá y poco más de 3.200 a Antofagasta.

Alvarado manifestó, en tanto, que los servicios básicos presentan una afectación que, hasta ahora, ha sido considerada menor, y que las redes de agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía permanecen operativas en términos generales.

En Iquique, además, el Ministerio de Salud enviará este miércoles especialistas en infraestructura para evaluar el estado del Hospital de Iquique y determinar las medidas necesarias para asegurar su continuidad operacional.

Cortes de rutas y conectividad

La conectividad continúa siendo otro de los puntos críticos. En Tarapacá, maquinaria de Vialidad trabaja para habilitar una de las vías de la Ruta 504, afectada por un socavón que interrumpió el tránsito entre Alto Hospicio e Iquique.

El biministro detalló que el flujo vehicular será controlado y parcializado mientras se determina la magnitud de los daños y se evalúan las condiciones para restablecer completamente el tránsito.

En Antofagasta, en tanto, permanecen afectadas distintas rutas, entre ellas la Ruta 710, en sectores de Taltal, Paposo y Caleta El Cobre; la Ruta 1, entre Mejillones y Tocopilla; y la Ruta 24, que conecta Tocopilla con María Elena.

Los pasos fronterizos Jama y Sico también permanecen cerrados, mientras el aeropuerto de Antofagasta continúa operativo.

Kast viajará a Tocopilla

En medio de la emergencia, Alvarado confirmó que el Presidente Kast viajará este miércoles a primera hora a Tocopilla, información que previamente había sido ratificada.

El Mandatario tiene previsto salir a las 06.30 horas para reunirse con autoridades locales, revisar en terreno los daños provocados por el sistema frontal y adoptar las decisiones necesarias para iniciar la etapa de recuperación.

El gobierno mantiene, además, la suspensión de clases para este miércoles en Arica, Tarapacá y Antofagasta. En Atacama, la medida afectará a Alto del Carmen, Chañaral, el sector rural de Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

Cebrián insistió que durante la noche y la madrugada se esperan nuevas precipitaciones, aunque de menor intensidad, las que podrían generar nuevas activaciones de quebradas debido a la saturación de los suelos.

“El evento no ha terminado”, advirtió, junto con llamar a la población a evitar exponerse, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades.