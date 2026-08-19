SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Emergencia meteorológica en el norte del país contabiliza 64 damnificados y 116 viviendas afectadas

    El último balance de Senapred registra 30 inmuebles con daño mayor, 23 con daño menor y otros 63 aún en evaluación, mientras que Tocopilla concentra gran parte de las principales emergencias.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Alejandra Olivares Garcés

    Pasadas las 21.00 horas de este martes, autoridades nacionales dieron cuenta del último balance en torno al fenómeno meteorológico de intensas precipitaciones que afecta al norte grande del país, que concentra sus principales impactos entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, con activaciones de quebradas, remociones en masa, interrupciones de conectividad y evacuaciones preventivas.

    Tras encabezar una mesa técnica junto a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que el evento continúa afectando “de manera significativa” la zona norte y adelantó algunas medidas para enfrentar la emergencia.

    De acuerdo con el balance preliminar entregado por Cebrián, hasta esta noche se registran 64 personas damnificadas, 521 albergadas y tres lesionadas.

    Además, se contabilizaron 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y otras 63 en evaluación.

    La jefa del organismo advirtió que las cifras podrían aumentar durante las próximas horas, a medida que los equipos municipales y organismos desplegados en terreno completen los catastros.

    Tocopilla, bajo estado de excepción

    Una de las situaciones más complejas se concentra en Tocopilla, donde el Presidente José Antonio Kast decretó durante la tarde de este martes estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia.

    Al respecto, Alvarado remarcó que la medida permitirá reforzar las capacidades del Estado para enfrentar la emergencia y, especialmente, iniciar posteriormente las labores de recuperación de las zonas afectadas.

    “Ya se encuentra el Jefe de Defensa en la región, lo que permitirá reforzar las capacidades para la atención de estas emergencias y en especial para las actividades de recuperación de las zonas afectadas”, precisó.

    En la comuna permanecen habilitados como albergues el gimnasio de la escuela Arturo Prat y la escuela Estados Unidos, donde han sido trasladadas personas evacuadas durante las últimas jornadas.

    Además, se están realizando gestiones para disponer de maquinaria que permita comenzar las labores de limpieza y recuperación, siempre que las condiciones meteorológicas permitan trabajar con seguridad.

    13 mensajes SAE durante la jornada

    La emergencia también ha obligado a intensificar los procesos de evacuación. Según Senapred, durante este martes fueron enviados 13 mensajes a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

    La mayoría correspondió a la Región de Antofagasta, específicamente a sectores de Tocopilla, Taltal y Antofagasta. En Iquique se emitieron otros tres mensajes asociados a evacuaciones y, posteriormente, se envió uno preventivo en Diego de Almagro, en la Región de Atacama.

    En Antofagasta, Cebrián informó sobre la activación de una quebrada en el sector de Coloso, donde personal del Ejército fue desplegado para apoyar las labores de evacuación.

    La directora de Senapred agregó que durante la jornada se realizó un sobrevuelo para revisar el estado de las quebradas de la región. Hasta el momento, se constató la activación de una de las 19 quebradas monitoreadas.

    Otro de los efectos del sistema meteorológico se registra en los servicios eléctricos. Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), existen más de 10.000 clientes sin suministro eléctrico en las regiones afectadas.

    De ellos, 6.662 corresponden a Tarapacá y poco más de 3.200 a Antofagasta.

    Alvarado manifestó, en tanto, que los servicios básicos presentan una afectación que, hasta ahora, ha sido considerada menor, y que las redes de agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía permanecen operativas en términos generales.

    En Iquique, además, el Ministerio de Salud enviará este miércoles especialistas en infraestructura para evaluar el estado del Hospital de Iquique y determinar las medidas necesarias para asegurar su continuidad operacional.

    Cortes de rutas y conectividad

    La conectividad continúa siendo otro de los puntos críticos. En Tarapacá, maquinaria de Vialidad trabaja para habilitar una de las vías de la Ruta 504, afectada por un socavón que interrumpió el tránsito entre Alto Hospicio e Iquique.

    El biministro detalló que el flujo vehicular será controlado y parcializado mientras se determina la magnitud de los daños y se evalúan las condiciones para restablecer completamente el tránsito.

    En Antofagasta, en tanto, permanecen afectadas distintas rutas, entre ellas la Ruta 710, en sectores de Taltal, Paposo y Caleta El Cobre; la Ruta 1, entre Mejillones y Tocopilla; y la Ruta 24, que conecta Tocopilla con María Elena.

    Los pasos fronterizos Jama y Sico también permanecen cerrados, mientras el aeropuerto de Antofagasta continúa operativo.

    Kast viajará a Tocopilla

    En medio de la emergencia, Alvarado confirmó que el Presidente Kast viajará este miércoles a primera hora a Tocopilla, información que previamente había sido ratificada.

    El Mandatario tiene previsto salir a las 06.30 horas para reunirse con autoridades locales, revisar en terreno los daños provocados por el sistema frontal y adoptar las decisiones necesarias para iniciar la etapa de recuperación.

    El gobierno mantiene, además, la suspensión de clases para este miércoles en Arica, Tarapacá y Antofagasta. En Atacama, la medida afectará a Alto del Carmen, Chañaral, el sector rural de Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

    Cebrián insistió que durante la noche y la madrugada se esperan nuevas precipitaciones, aunque de menor intensidad, las que podrían generar nuevas activaciones de quebradas debido a la saturación de los suelos.

    El evento no ha terminado”, advirtió, junto con llamar a la población a evitar exponerse, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades.

    Más sobre:PrecipitacionesDamnificadosNorte grandeArica y ParinacotaAntofagastaTarapacáAtacamaLluviasSenapredViviendasClaudio AlvaradoAlicia CebriánSistema frontalNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    Chile Vamos rechaza informe de la Cámara por el 18-O que acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

    Boric vuelve a hacer autocrítica por su gobierno y arremete contra Kast por reforma de seguridad

    DMC actualiza pronóstico para Antofagasta: lluvias continuarán hasta la madrugada de este miércoles

    Cámara aprueba proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

    Gonzalo Blumel: “Los votos de Evópoli van a plantear reparos respecto a algunas materias en esta reforma (de seguridad)”

    Lo más leído

    1.
    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    2.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    3.
    Cámara aprueba proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

    Cámara aprueba proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

    4.
    Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba

    Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba

    5.
    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    6.
    Le llueve sobre mojado: inmobiliaria pide autorización para rematar inmuebles de Eduardo Lagos por no pago de hipoteca

    Le llueve sobre mojado: inmobiliaria pide autorización para rematar inmuebles de Eduardo Lagos por no pago de hipoteca

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país
    Chile

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    Chile Vamos rechaza informe de la Cámara por el 18-O que acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

    Boric vuelve a hacer autocrítica por su gobierno y arremete contra Kast por reforma de seguridad

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA
    Negocios

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA

    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por la transacción

    Matías Acevedo: “No conozco una reforma exitosa al empleo público que no haya tenido un acuerdo con los mismos trabajadores”

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    El sueño terminó en pesadilla: Estudiantes le pasa por arriba a la UC y la elimina de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El sueño terminó en pesadilla: Estudiantes le pasa por arriba a la UC y la elimina de la Copa Libertadores

    Uno a Uno: los errores de Daniel González y las dudas de Agustín Farías liquidan a la Universidad Católica

    “Dirigentes…”: hinchas de la UC se manifiestan contra Cruzados en la goleada sufrida frente a Estudiantes

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    “Escudo penal”: Muerte de marroquí durante una detención policial abre el debate sobre la ley de seguridad italiana
    Mundo

    “Escudo penal”: Muerte de marroquí durante una detención policial abre el debate sobre la ley de seguridad italiana

    EE.UU. impone sanciones a la presidenta y a un abogado de la CPI en otra medida contra el tribunal

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”