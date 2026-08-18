SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    Tres meses antes del estallido de la Guerra Civil española en 1936, el dramaturgo español presenció una perturbadora escena campesina que lo dejó aterrorizado. Años más tarde, su entrañable amigo Pablo Neruda rescató el episodio en sus memorias Confieso que he vivido, interpretando aquel sombrío hallazgo en las ruinas de Castilla como la representación anticipada y macabra de su posterior asesinato.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Federico García Lorca tuvo una premonición sobre su asesinato. Así al menos lo creyó su gran amigo, el poeta chileno Pablo Neruda, quien lo comentó en su autobiografía Confieso que he vivido.

    El parralino señaló que tres meses antes del inicio de la guerra civil española, en julio de 1936, con el alzamiento de Melilla, conversó con García Lorca, y este le hizo una revelación. Había vivido un hecho extraño y que lo dejó perturbado.

    A la derecha, Federico García Lorca y a su izquierda, Pablo Neruda.

    Cuenta Neruda: “Una vez que (Federico) volvía de una gira teatral me llamó para contarme un suceso muy extraño. Con los artistas de La Barraca había llegado a un lejanísimo pueblo de Castilla y acamparon en los aledaños. Fatigado por las preocupaciones del viaje, Federico no dormía. Al amanecer se levantó y salió a vagar solo por los alrededores. Hacía frío, ese frío de cuchillo que Castilla tiene reservado al viajero, al intruso. La niebla se desprendía en masas blancas y todo lo convertía a su dimensión fantasmagórica”.

    “Una gran verja de fierro oxidado. Estatuas y columnas rotas, caldas entre la hojarasca. En la puerta de un viejo dominio se detuvo. Era la entrada al extenso parque de una finca feudal. El abandono, la hora y el frío hacían la soledad más penetrante. Federico se sintió de pronto agobiado por lo que saldría de aquel amanecer, por algo confuso que allí tenía que suceder. Se sentó en un capitel caído”.

    Ahí, sentado sin hacer nada, el dramaturgo vio algo que no olvidaría, al principio fue bastante tierno. “Un cordero pequeñito llegó a ramonear las yerbas entre las ruinas y su aparición era como un pequeño ángel de niebla que humanizaba de pronto la soledad, cayendo como un pétalo de ternura sobre la soledad del paraje. El poeta se sintió acompañado. De pronto, una piara de cerdos entró también al recinto”.

    De pronto, todo se convirtió en una dura experiencia. “Eran cuatro o cinco bestias oscuras, cerdos negros semisalvajes con hambre cerril y pezuñas de piedra. Federico presenció entonces una escena de espanto. Los cerdos se echaron sobre el cordero y junto al horror del poeta lo despedazaron y devoraron. Esta escena de sangre y soledad hizo que Federico ordenara a su teatro ambulante continuar inmediatamente el camino”.

    Para Neruda, la experiencia vivida por su amigo tenía un significado: “Yo vi después, con mayor y mayor claridad, que aquel suceso fue la representación anticipada de su muerte, la premonición de su increíble tragedia”.

    Pablo Neruda y Federico García Lorca se habían conocido tres años antes, el 13 de octubre de 1933, en Buenos Aires. En esa época ambos estaban en un techo muy alto de sus carreras. García Lorca había estrenado Bodas de sangre en 1932, y Neruda publicaría su fundamental Residencia en la Tierra en 1935.

    “En 1933 me designaron cónsul de Chile en Buenos Aires, donde llegué en el mes de agosto. Casi al mismo tiempo llegó a esa ciudad Federico García Lorca, para dirigir y estrenar su tragedia teatral Bodas de sangre, en la compañía de Lola Membrives. Aún no nos conocíamos, pero nos conocimos en Buenos Aires y muchas veces fuimos festejados juntos por escritores y amigos”.

    Neruda solo tenía elogios para el poeta y dramaturgo hispano. “A mí me seducía el gran poder metafórico de García Lorca y me interesaba todo cuanto escribía. Por su parte, él me pedía a veces que le leyera mis últimos poemas y, a media lectura, me interrumpía a voces: ‘No sigas, no sigas, que me influencias!’“.

    “En el teatro y en el silencio, en la multitud y en el decoro, era un multiplicador de la hermosura. Nunca vi un tipo con tanta magia en las manos, nunca tuve un hermano más alegre. Reía, cantaba, musicaba, saltaba, inventaba, chisporroteaba. Pobrecillo, tenía todos los dones del mundo, y así como fue un trabajador de oro, un abejón colmenar de la gran poesía, era un manirroto de su ingenio”.

    Lee también:

    Más sobre:HistoriaFederico García LorcaPablo NerudaGuerra Civil EspañolaHistoria Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    Con presencia de Kast: Federación de Medios de Comunicación Social realiza cambio de mando y conmemora 25 años de Ley de Prensa

    Lo más leído

    1.
    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    2.
    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    3.
    El asesinato de Federico García Lorca: por qué lo mataron y el misterio de su cadáver

    El asesinato de Federico García Lorca: por qué lo mataron y el misterio de su cadáver

    4.
    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    5.
    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken
    Negocios

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    Quiroz y la coyuntura económica: dice que hay no recesión técnica y adelanta alza en torno a $ 90 en precio del diésel

    AquaTerra presenta proyecto de una desaladora en La Serena por US$370 millones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida
    El Deportivo

    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida

    Comienza el Clasificatorio Zonal de Natación rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello
    Cultura y entretención

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”