Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años. Foto: Europapress

La actriz estadounidense Hayden Panettiere , conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville , murió este domingo a los 36 años .

Su padre confirmó el fallecimiento, mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años. Foto: Europapress

Qué se sabe de su muerte

Según informó TMZ, Panettiere fue encontrada inconsciente por una amiga al interior de una vivienda en Greenville, Carolina del Sur, durante la tarde del domingo.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, l a amiga llamó al 911 a las 13:51 horas para informar que la actriz no respondía y que aparentemente estaba sufriendo un paro cardíaco .

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, entre ellas reanimación cardiopulmonar (RCP), compresiones torácicas y soporte vital cardíaco avanzado.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas .

Por ahora, no se ha establecido públicamente la causa de muerte.

TMZ señaló que la policía no encontró inicialmente indicios de un delito y que las circunstancias no parecían sospechosas.

El forense del condado de Greenville realizaría una autopsia para determinar la causa y la forma de su muerte.

La confirmación de su familia

El fallecimiento fue confirmado por su padre, Skip Panettiere, en un comunicado difundido por CBS News.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, señaló.

En el mensaje, describió a su hija como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza” que entregó “un amor y una alegría inconmensurables” a quienes la conocieron y a millones de personas que la vieron en pantalla.

La familia también pidió privacidad mientras enfrenta la pérdida.

Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años. Foto: Europapress EUROPAPRESS.TV (NASHVILLE CMT/HE

La carrera de Hayden Panettiere

Panettiere comenzó su carrera como actriz cuando era niña. A los cuatro años fue elegida para participar en la telenovela estadounidense One Life to Live.

A los nueve años debutó en el cine prestando su voz al personaje de Dot en Bichos, película de Pixar estrenada en 1998.

Su mayor reconocimiento llegó con Héroes , serie emitida entre 2006 y 2010 , donde interpretó a Claire Bennet, una animadora con poderes curativos.

Posteriormente protagonizó Nashville, donde interpretó durante seis temporadas, entre 2012 y 2018, a Juliette Barnes, una prometedora cantante de música country. Por este papel recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

También participó en películas como Remember the Titans, Raising Helen, I Love You, Beth Cooper y Scream 4. En 2023 retomó el personaje de Kirby Reed en Scream VI.