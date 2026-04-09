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    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Jasveen Sangha fue declarada culpable de dirigir una red de distribución de drogas y de suministrar la ketamina que provocó la muerte de quien interpretaba a Chandler Bing.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

    Este miércoles 8 de abril se conoció en Los Ángeles la sentencia contra Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina” y principal acusada en la muerte del actor de la serie Friends, Matthew Perry.

    Según informó El País, la mujer fue condenada a 15 años de prisión, una pena que coincide con lo solicitado por la fiscalía y que fue calificada como “muy elevada y ejemplarizante”.

    Sangha, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, se declaró culpable en septiembre de cinco cargos federales.

    Entre los delitos está dirigir un negocio de distribución de drogas, distribuir ketamina y suministrar esta última sustancia que provocó la muerte del actor en octubre de 2023.

    Durante la audiencia, la jueza le advirtió: “Vas a tener que demostrar una resiliencia épica”.

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Dealer en Hollywood

    La acusada operaba desde su residencia en North Hollywood, donde tras un registro policial en marzo de 2024, se encontraron cerca de dos kilos de metanfetamina, 79 viales de ketamina líquida, además de MDMA, cocaína, benzodiazepinas, anfetaminas y casi 6.000 dólares en efectivo.

    De acuerdo con la investigación, proveía drogas a clientes de alto perfil en Hollywood.

    Horas antes de escuchar su sentencia, Sangha aseguró al diario británico The Sun que asumía “completamente” su responsabilidad.

    “No hay excusas para lo que hice. Siento profundamente el dolor que he causado, especialmente a la familia de Matthew”, afirmó.

    Sin embargo, pese a admitir su culpabilidad, la fiscalía sostuvo que su nivel de arrepentimiento ha sido limitado.

    Durante la audiencia, Debbie Perry, madrastra del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends, pidió la pena máxima para la acusada.

    “El dolor que ha causado a cientos, quizás miles, es irreversible. No hay alegría. No volverán”, declaró. Y agregó: “Tú causaste esto. (…) elegiste el único camino que perjudica a la gente”.

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Los otros acusados

    El caso contempla a otros cuatro implicados. Dos de ellos, médicos, ya fueron sentenciados.

    Salvador Plasencia recibió una condena de dos años y medio de cárcel y una multa, mientras que Mark Chávez fue penado con ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicio comunitario.

    Ambos perdieron sus licencias médicas tras comprobarse que suministraban ketamina al actor a precios inflados.

    En mensajes recuperados por los investigadores, intercambiaron frases como: “Me pregunto cuánto más va a pagar este imbécil” y “Vamos a averiguarlo”, un mes antes de la muerte del intérprete.

    El caso aún no está completamente cerrado. Erik Fleming, quien habría ayudado a conseguir la ketamina, enfrenta cargos que podrían significar hasta 25 años de cárcel.

    En tanto, Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor y una de las últimas personas que lo vio con vida, arriesga hasta 15 años por su rol en la administración de la droga.

    La muerte de Perry, a los 54 años, no solo conmocionó a la industria del entretenimiento, sino que también expuso los modos de acceso a sustancias en las altas esferas de Hollywood.

    Lee también:

    Más sobre:Matthew PerryKetaminaJasveen SanghaHollywoodDrogasSustanciasCasoJuicioCondenaPrisiónCárcelCelebridadesFriendsSeriesTendenciasLa Tercera

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