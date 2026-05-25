Máximo Pacheco renuncia a directorio de Novandino Litio: “He seguido atentamente la ofensiva que han llevado algunos sectores”

Esta tarde el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien a su vez integraba la mesa de Novandino Litio, presentó su renuncia a este segundo cargo, la empresa vinculada al negocio del litio.

“He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo de director en NovAndino Litio. Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”, señaló Pacheco en un escrito hacia el nuevo presidente de Codelco, Bernardo Fontaine.

Este lunes era el último día del ejecutivo. Inclusive hizo un video despidiéndose, señalando que “hoy me invade una emoción muy profunda. “Partir es morir un poco”“, citando el poema del francés Edmond Haraucourt, ”que refleja lo que sentí cuando dejé Codelco en 1994″.

En su renuncia a Novandino, dijo que “el país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional. Y como no quiero motivar una odiosa controversia, por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Nova Andino Litio SpA“.

Pacheco reconoció que ha sido foco de controversias. “Como sucede siempre a quienes ocupan estas posiciones para avanzar e innovar y no simplemente administrar, mi desempeño ha sido objeto de controversias y está abierto a la evaluación pública; pero como señalé en la Junta de Accionistas del pasado 20 de abril, tomamos a Codelco en una situación difícil, y hoy lo dejamos más fuerte, más robusto y con un horizonte que es mejor”.

El ejecutivo agradeció al ex presidente de la República, Gabriel Boric “por su confianza en Codelco y en mi gestión”, y “especialmente a las directoras y directores que, al margen de visiones políticas, respaldaron este proyecto en forma exigente, pero sin vacilaciones. Sin este gran esfuerzo colectivo, no habría sido posible alcanzar en tres largos años un resultado de tanto valor estratégico para Chile”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la decisión de Pacheco, señalando que “se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia en la gestión, la seguridad de los trabajadores, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que se traduzca en un mayor aporte al Estado y los chilenos. ¡Codelco puede más!“.



