ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras

La matriz de los negocios asegurador y previsional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Inversiones La Construcción (ILC), registró ganancias por $89.143 millones el primer trimestre, cifra superior en 125,3% a la anotada en igual periodo de 2026.

ILC está presente en los sectores de pensiones, salud, rentas vitalicias y banca; dado que es propietaria de RedSalud, Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

En su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que el aumento en sus utilidades se explicó por “un mejor desempeño en todas sus filiales, destacando las pertenecientes al sector financiero, impulsado por un mayor resultado de la Compañía de Seguros Confuturo, que obtuvo una utilidad de $25.747 millones, superior en $16.207 millones respecto al primer trimestre del año anterior, por un mayor desempeño de sus inversiones y SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia) y menor resultado en rentas vitalicias”.

Asimismo indicó que la variación en inversiones estuvo principalmente asociada a fondos de inversión y renta fija, y que esta última fue impulsada por la venta de instrumentos financieros y un mayor devengo de cartera, compensada en parte, por un mayor gasto en deterioro, mientras que el mayor resultado SIS se generó por menor siniestralidad y un mejor desempeño de su cartera de inversiones.

En rentas vitalicias, añadió, se observó un menor resultado por mayor pago de pensiones, compensado en parte por liberación de reservas y un margen positivo asociado a la venta nueva, debido a una menor pérdida contable.

Por su parte, Vivir Seguros, tuvo una utilidad de $14.229 millones, superior en $8.676 millones respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del año anterior, principalmente por mayor resultado proveniente del SISCO y mejor desempeño de inversiones.

En pensiones, indicó que en el periodo se anotó un mejor resultado en Inversiones Previsionales Dos por $5.312 millones, asociado a mayores ingresos de Andina Vida, por la incorporación del seguro previsional (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia en Colombia) a partir de 2026, sumado a un mejor resultado de Habitat Perú, compensado por una menor utilidad en Habitat, por el menor retorno de los fondos de pensiones bajo su administración impactando negativamente la rentabilidad del encaje.

Banco Internacional y Consalud

Respecto a Banco Internacional la compañía dijo que tuvo una utilidad de $16.6201 millones (correspondiente a la participación del 78,2% de ILC en la entidad), con un alza de $3.843 millones explicada por una disminución de $3.703 millones del gasto en riesgo en el banco, principalmente por menor constitución de provisiones, contrarrestado parcialmente por un mayor deterioro.

Autofin, filial de Banco Internacional, tuvo un incremento de $3.353 millones en el resultado operacional bruto, por un mayor volumen de colocaciones de consumo, impulsado por el crecimiento de su cartera y compensado en parte por mayores intereses pagados producto de un mayor nivel de financiamiento durante el primer trimestre de 2025, añadió.

Adicionalmente, indicó, se anotó un efecto positivo por menor base de comparación, asociada a la menor participación de Autofin durante el primer trimestre de 2025 (51% vs el 99,9% a partir de junio de 2025). Lo anterior fue compensado por mayores gastos de apoyo principalmente por un incremento en el gasto de personal, en línea con el crecimiento de la cartera y el fortalecimiento de las áreas comerciales y de cobranza de Autofin, agregó.

ILC explicó que el mayor resultado de las subsidiarias del sector salud por $12.501 millones, fue impulsado por el mejor desempeño de Consalud que registró una utilidad de $15.610 millones, $9.156 millones superior a la utilidad de $6.454 millones obtenida durante los tres primeros meses de 2025.

Asimismo indicó que esta variación se debió a un menor costo de ventas por $14.712 millones, debido a una disminución de los costos por licencias médicas. Además, dijo, se anotó un incremento en los ingresos de $3.044 millones, por efecto IPC sobre los contratos en UF, compensado por una menor cotización del trimestre, a causa de una caída del 4,2% en la cartera de afiliados suscritos, parcialmente contrarrestado por ajuste de tarifa GES.

En RedSalud, agregó, se registró un resultado de $7.103 millones, superior a la utilidad de $4.016 millones obtenida durante el primer trimestre de 2025, explicado por una mayor complejidad de sus prestaciones y el fortalecimiento de la red, sumado a la incorporación del Sanatorio Alemán, que en el trimestre anotó una utilidad de $744 millones.

Vida Cámara, por su parte, tuvo un crecimiento en su cartera de beneficiarios de 4,3% respecto del mismo período del año anterior, impulsado por un mayor número de asegurados individuales, en particular aquellos asociados a convenios preferentes con RedSalud.

En línea con lo anterior, la compañía registró un aumento en su resultado por $258 millones, principalmente por un mejor resultado de inversiones y margen técnico, compensado parcialmente por mayores gastos de administración y efecto de unidad de reajuste, añadió.