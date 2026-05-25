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    CFA certifica cálculo del balance estructural y se prepara para evaluar el nuevo informe fiscal de Hacienda

    El ministro Jorge Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez Meza, solicitaron el encuentro con el organismo en el contexto de la inminente divulgación del IFP del primer trimestre de 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez Meza, se reunieron este lunes con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para comunicarle algunos aspectos del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, cuya publicación se espera para este día tras dos postergaciones.

    La reunión fue solicitada por las propias autoridades fiscales y contó con la participación de la presidenta del CFA, Paula Benavides, el vicepresidente Sebastián Izquierdo y los consejeros Marcela Guzmán, Hermann González y Joaquín Vial, según informó el organismo en un comunicado.

    Balance Estructural verificado

    El CFA informó al ministro que remitió el oficio ordinario mediante el cual verificó la "correcta aplicación de la metodología de cálculo del Balance Estructural".

    El organismo señaló que, a partir de ese trámite, realizará en su próximo informe un análisis de fondo sobre la actualización de cifras y proyecciones del nuevo IFP, junto con reflexiones sobre sus implicancias fiscales.

    Documento clave para la trayectoria fiscal

    El IFP, elaborado por la Dipres, traza la trayectoria prevista de ingresos, gastos y balance fiscal, lo que permite conocer el estado de las finanzas públicas y las perspectivas para los próximos años.

    El documento también permite anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal, cuya fecha máxima de presentación es el próximo 9 de junio, en cuanto a la reducción del déficit fiscal estructural para todo el mandato de José Antonio Kast.

    El CFA, en su sesión del 19 de mayo, había expresado su preocupación por la nueva postergación en la publicación del IFP, advirtiendo que la claridad, transparencia y oportunidad en la actualización de las cifras fiscales constituye una buena práctica que debe ser preservada, especialmente en un escenario de mayor estrechez fiscal.

    Monitoreo de la deuda pública

    En esa misma sesión del 19 de mayo, el CFA acordó solicitar trimestralmente a la Dipres la información actualizada sobre las proyecciones de deuda pública, incluyendo los insumos y supuestos utilizados para su construcción, con el objeto de realizar un monitoreo permanente de ese indicador fiscal.

    El viernes 22 de mayo, en una nueva sesión del CFA, el director de Presupuestos presentó al Consejo las principales cifras del IFP del primer trimestre de 2026, incluyendo información sobre los años 2025 y 2026, así como proyecciones para el periodo 2027-2030

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