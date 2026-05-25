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    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Un portavoz militar ha explicado que "no hay ninguna obligación legal de remolcar los barcos a Israel".

    Por 
    Europa Press
    Foto: Global Sumud Flotilla Press.

    La Armada israelí ha dejado varios barcos de la última flotilla hacia Gaza a la deriva en aguas del Mediterráneo tras el asalto en aguas internacionales y la detención de los activistas que pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a pesar del bloqueo israelí.

    Esta acción ha dejado estas embarcaciones de la Global Sumud Flotilla sin ningún control, lo que podría suponer un riesgo para otros buques, según informa la Radio del Ejército israelí.

    Los militares israelíes han dejado señalizado su ubicación en las cartas para facilitar la navegación, pero las tormentas habrían causado que se movieran a la deriva, sin ancla, en mar abierto.

    En las anteriores iniciativas humanitarias la Armada israelí había remolcado estas embarcaciones hasta puertos en Israel, pero en esta ocasión habrían quedado en alta mar.

    Un portavoz militar ha explicado a ‘The Times of Israel’ que “no hay ninguna obligación legal de remolcar los barcos a Israel”. “Los barcos han sido marcados como peligros para la navegación (pero) la tormenta y las restrictivas condiciones de la operación hicieron imposible remolcarlos hasta la costa”, ha argumentado.

    Más sobre:IsraelGlobal Sumud FlotillaBarcosEmbarcaciones

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