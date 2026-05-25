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    Política

    PC y FA advierten sobre postura de Alvarado por posible extensión de debate de la megareforma: “No bastan las palabras”

    El biministro de Interior y Segegob enfatizó que del Ejecutivo están abiertos a ampliar el plazo más allá de junio. Sin embargo, también señaló que si se continúa con la postura de rechazar la idea de legislar, por ejemplo, van a continuar con la planificación original.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Constanza Martínez (FA) y Lautaro Carmona (PC)

    Tras la reunión de este lunes de los presidentes y secretarios generales de la oposición en la sede del Partido Socialista, los dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista abordaron las palabras del biministro Claudio Alvarado respecto a la posibilidad de extender los plazos de discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional si existía cierta voluntad de la oposición al diálogo.

    En una posibilidad que señaló durante el domingo, durante esta jornada el secretario de Estado entró en mayores detalles sobre esta postura.

    “Yo lo que he señalado claramente es que, sí, en la medida en que exista disposición, voluntad y propuestas de la oposición para buscar consensos y puntos de encuentro, obviamente, daremos los espacios y los tiempos para una disposición razonable en el Congreso”, mencionó al respecto.

    A lo que añadió: “Si esa disposición y esa voluntad de la oposición no existen y se mantiene un rechazo categórico, por ejemplo, a la idea de legislar cómo se manifiestan, seguiremos avanzando de acuerdo con la planificación que tenemos originalmente”.

    En ese contexto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló primero que “manifestarse sobre la idea de legislar tiene dos partes: el gobierno que se propone a toda costa que sea aprobada y quienes creemos que es un proyecto que sería mucho más eficaz, eficiente, más claro, más directo, si tuviera, digamos, un debate por separado de los temas que contiene”.

    En ese sentido, el exdiputado considera que es necesario primeramente establecer este punto, porque sino finalmente el llamado de Alvarado lo considera “como una presión indebida hacia los partidos que tenemos cuestionamientos al proyecto, con argumentos”.

    “Yo invito a que sin poner, digamos, prevenciones y obligaciones por adelantado, usando todos los recursos que tiene el curso del debate legislativo, el gobierno de verdad se disponga y pruebe y vaya demostrarle a la oposición que está en condiciones de una conversación, pero una conversación donde todos los temas están en debate incluyendo la idea de legislar", concluyó al respecto.

    Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, enfatizó que “para que exista real voluntad de diálogo no bastan las palabras, sino los hechos. El ministro Alvarado ha planteado que están abiertas las puertas para conversar, pero lo cierto es que en todo el primer debate legislativo el Gobierno fue incapaz de recoger ninguna solicitud de modificación a su proyecto, que es extremo, es caro y es malo para nuestro país”.

    Lo que planteamos es que no puede ser que un ministro, por un lado, diga que tiene voluntad de discutir, pero sea incapaz de incorporar elementos que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo, el FMI o incluso economistas de su sector. Y al mismo tiempo, además, reitera la necesidad de que esta sea una discusión rápida y pone urgencia a este proyecto que no ha recibido ninguna apertura para poder conversar”, añadió la otrora delegada presidencial de la RM.

    “La verdad es que la pelota está en la cancha del gobierno y es el gobierno el que tiene que dar las garantías para poder dar un diálogo que realmente escuche y enmiende el rumbo, porque hasta el momento lo que hemos visto es incertidumbre e incapacidad de conversar con la oposición”, concluyó al respecto.

    Más temprano este lunes, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, había valorado la posición de Alvarado declarada el domingo.

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