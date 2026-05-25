Alvarado se abre a extender más allá de junio discusión de la megarreforma en el Senado y desecha plazos de Quiroz

En medio del dilema que enfrenta el Senado respecto de los timings para tramitar el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno, fue justamente desde La Moneda donde apareció una potente señal al respecto.

Este domingo, en entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el jefe de gabinete y biministro, Claudio Alvarado (Interior y Segegob), se allanó a extender más allá de junio la discusión al interior del Congreso Nacional del proyecto estrella del Presidente José Antonio Kast.

“Los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen y en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”, fue la nueva línea que fijó Alvarado.

En ese sentido, fue inmediatamente consultado por si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está de acuerdo con esos plazos, puesto que en abril se había fijado la meta de junio para despachar la megarreforma.

“Obviamente”, respondió el biministro, señalando que el jefe de la billetera fiscal “está disponible a conversar”.

Previo a estas declaraciones del Ejecutivo, representantes del oficialismo en el Senado ya habían llamado a abrir el diálogo y a evitar que el Parlamento, donde la derecha cuenta con los votos para sacar adelante la iniciativa, se convierta sólo en un buzón de La Moneda.

El viernes, en esa línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), comprometió una tramitación “seria y ordenada”.

“El Senado va a actuar con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad institucional”, afirmó Núñez. Y reforzó: “La ciudadanía espera soluciones concretas y bien hechas, no improvisaciones”.

Acercamientos

Con el triunfo que se anotó el gobierno la semana pasada en la Cámara de Diputados, ahora deberán desplegar sus esfuerzos en el Senado, el que el próximo martes 2 de junio -al día siguiente de la cuenta pública presidencial- recibirá de manera formal el proyecto de Kast.

Recién al retomar la actividad legislativa la próxima semana -reconocen tanto desde La Moneda como en las bancadas de oposición-, entrarán al “área chica” de la conversación para llegar a acuerdos respecto del articulado del proyecto de ley.

Sin embargo, en los últimos días los senadores ya han hecho sus advertencias públicamente.

Por un lado, los ministros Alvarado, el jefe de la Segpres, José García Ruminot, además de Quiroz, tendrán que lidiar con aquellos senadores que se moverán como “islas” en la Cámara Alta.

Matías Walker, Miguel Ángel Calisto -que ingresarán indicaciones en conjunto- María José Gatica (RN) y Karim Bianchi, entre otros, tienen peticiones particulares respecto a materias de carácter regional.

En paralelo, el gobierno deberá definir si recibe algunos de los planteamientos que han hechos senadores de oposición.

Este domingo, en entrevista con Estado Nacional, de 24H, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, llamó al gobierno a tener un cambio de conducta” en orden a “sentarse a escuchar”.

“Que entienda que todos los representantes que estamos en el Senado fuimos electos por la ciudadanía y que merecemos el respeto, así como merecen ellos nuestra atención y consideración de los temas. O sea, conversar sobre los puntos”, manifestó la timonel socialista.

Incluso, le hizo un emplazamiento directo al mandatario para que “ instruya a sus ministros a escuchar a la otra mitad de Chile, si aquí no nos están haciendo un favor, es la obligación que tiene el gobierno , porque el Presidente es de Chile, no del Partido Republicano, es el Presidente del país y tiene obligación de escuchar al país”.

“Porque yo no creo en esta teoría de los ministros dialogantes, que serían Alvarado y García, y el ministro duro que es Quiroz”, argumentó Vodanovic.

A los pocos minutos, el biministro Alvarado sostuvo que “primero hay que verificar cuál es la disposición de la oposición para conversar y buscar acuerdos. Yo aprovecho esta oportunidad para hacerle una invitación a todo el espectro político de que nunca es tarde para recapacitar y para aportar”.

“Yo espero, sinceramente, que la oposición pase de la negación a la construcción”, añadió Alvarado.

Para sentarse a conversar, planteó el jefe de gabinete, “tiene que existir alguna contrapropuesta que uno pueda revisar y pueda analizar ”, porque “hasta ahora” -justificó Alvarado- “lo que he sentido y lo que he recibido es que la oposición solamente ha dicho que no, pero no ha hecho ninguna propuesta”.

“Traigan las propuestas, miremos, conversemos, evaluemos y pongámonos de acuerdo”, insistió.

“Que nadie se sienta con el derecho, a priori, de decir yo rechazo la idea de legislar o a mí no me quieren escuchar. Primero, demostremos la voluntad de trabajar en conjunto”, cerró Alvarado.

Defensa al cambio de gabinete

En paralelo, el biministro se hizo cargo del cambio de gabinete que efectuó el mandatario a inicios de la semana pasada.

“Es normal y natural que en un gobierno exista una evaluación permanente de sus acciones, de sus decisiones, y de esa evaluación reflexionar y tomar decisiones”, sostuvo.

Según explicó, el mandatario consideró necesario “darle más energía, más fuerza” a los temas de seguridad, además de integrar la coordinación política, comunicacional y programática del gobierno.