Informe técnico del PDG cuestiona repetir elecciones internas y apunta a que irregularidades no alterarían resultado

La controversia por las elecciones internas del Partido de la Gente (PDG) sumó un nuevo antecedente, luego de que un informe técnico electoral interno pusiera en duda la determinación de repetir el proceso realizado para elegir a la Directiva Nacional.

El documento, al que tuvo acceso La Tercera, analiza las irregularidades detectadas en distintas mesas receptoras de sufragios y evalúa su eventual impacto en el resultado final. Si bien no revierte por sí mismo la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, sí agrega un nuevo elemento a la discusión interna sobre la validez del proceso.

El informe sostiene que la mayoría de las observaciones detectadas corresponderían a errores formales, deficiencias administrativas u omisiones de registro, y que en la mayor parte de las mesas existirían firmas, actas y una trazabilidad mínima suficiente.

En esa línea, el texto concluye que “no se aprecia evidencia técnica suficiente de fraude electoral sistemático o coordinado” y que las inconsistencias detectadas no tendrían entidad suficiente para revertir el resultado general de la elección.

Informe técnico del PDG cuestiona repetir elecciones internas y apunta a que irregularidades no alterarían resultado JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Observaciones y efecto en el resultado

Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de incidencia material. Según el documento, la diferencia oficial entre la lista ganadora y la segunda mayoría sería de 56 votos, mientras que los votos directamente objetables y cuantificables llegarían a ocho.

El informe identifica observaciones en mesas como Calama, Ovalle, Coronel, Villarrica y Angol. En Calama, por ejemplo, menciona una diferencia de tres votos entre firmas y sufragios; en Ovalle, una diferencia de dos votos; mientras que en otras mesas apunta a problemas de custodia documental, supervisión o acceso oportuno a padrones.

Pese a ello, el documento plantea que incluso bajo un escenario estricto de exclusión total de votos objetados, la diferencia electoral no se revertiría. También sostiene que, en un escenario más severo de invalidación completa de las mesas con mayores observaciones, la lista que figuraba con ventaja continuaría manteniendo una diferencia residual.

Informe técnico del PDG cuestiona repetir elecciones internas y apunta a que irregularidades no alterarían resultado

“Los antecedentes actualmente disponibles no permiten acreditar fraude sistemático, alteración masiva del proceso, pérdida generalizada de trazabilidad electoral ni incidencia material suficiente para revertir el resultado final de la elección”, señala la conclusión general del informe.

El texto agrega que, aun bajo escenarios extremos de revisión electoral, la Lista B seguiría conservando una ventaja electoral residual , por lo que la medida “más defendible” desde una perspectiva técnico-electoral sería mantener la validez general del proceso.

Nuevo antecedente en crisis interna

Este informe se suma a los documentos internos conocidos previamente, en los que integrantes del propio Tribunal Supremo formularon reparos a la resolución que invalidó el proceso electoral y ordenó repetir los comicios.

En este nuevo antecedente, además, se cuestiona que no se hayan agotado todas las diligencias objetivas de verificación antes de sostener una medida de máxima gravedad institucional, como la nulidad total nacional del proceso.

El informe menciona, en particular, la existencia de observadores del Servel en una parte de los locales objetados, y señala que sus informes u observaciones podían ser relevantes para verificar las condiciones reales de funcionamiento de determinadas mesas.

Informe técnico del PDG cuestiona repetir elecciones internas y apunta a que irregularidades no alterarían resultado JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

De acuerdo con el texto, esos antecedentes habrían sido solicitados reiteradamente a la Directiva Nacional, pero no habrían sido incorporados oportunamente al análisis antes de adoptar decisiones sobre la nulidad del proceso.

Pese a las críticas, el documento no descarta que hayan existido irregularidades. Por el contrario, recomienda fortalecer futuros protocolos internos de custodia documental, trazabilidad de sufragios, remisión de padrones, capacitación de vocales y control electoral interno.