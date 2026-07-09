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    Política

    Los argumentos del PPD para alcanzar acuerdo con Hacienda por invariabilidad tributaria

    Mediante un comunicado, la bancada de senadores de la tienda de oposición indicaron que el pacto logrado con el Ejecutivo permite "compatibilizar crecimiento económico con responsabilidad fiscal y justicia tributaria".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El jefe de bancada de senadores del PPD, Ricardo Celis, dio a conocer el acuerdo junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    Esta jornada, se conoció que los senadores del PPD alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo para aprobar la invariabilidad tributaria en el marco de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se allanara a aceptar una propuesta al respecto de la tienda de oposición,

    El proyecto original contempla 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Y con el acuerdo alcanzado esta tarde, quedan con una invariabilidad de 10 años los proyectos de inversión de hasta US$ 100 millones; de 15 años para iniciativas de hasta US$ 350 millones; y mantiene un máximo de 20 años para inversiones superiores a US$ 500 millones.

    Por su parte, la bancada de senadores del PPD acordó no acudir al Tribunal Constitucional (TC) por este punto en particular, lo que les valió críticas desde sus socios del Socialismo Democrático -el Partido Socialista (PS)-, así como del Frente Amplio.

    Y mediante un comunicado, firmado por el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, los senadores de la tienda explicaron los motivos para pactar con el gobierno.

    En el texto, titulado “Chile no puede seguir administrando pobreza”, los senadores PPD relevaron que “Chile necesita volver a crecer. Sin inversión no hay nuevos empleos, no aumentan los salarios, no se generan recursos para financiar mejores pensiones, salud, educación o seguridad. Administrar la pobreza no puede ser el camino. Lo que necesitamos es crear las condiciones para que el país vuelva a desarrollarse, pero con reglas claras, responsabilidad y resguardando siempre el interés público”.

    Agregaron que, por este motivo, “durante la discusión del proyecto de reconstrucción, las y los senadores del PPD logramos cambios fundamentales al proyecto presentado por el gobierno. Nuestro objetivo fue claro: atraer inversión para impulsar el crecimiento, pero evitando que ello significara entregar privilegios sin control o limitar las facultades del Estado”.

    En este sentido, relevaron que “la estabilidad tributaria” para las empresas “no será gratis”.

    Al respecto, los senadores PPD explicaron que “las empresas que quieran acceder al régimen de invariabilidad tributaria deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo, lo que no estaba contemplado en el proyecto original”.

    En este sentido, indicaron que se trata de “un mecanismo equilibrado”, a través del cual “el Estado entrega reglas estables para invertir y, a cambio, las empresas contribuyen con una mayor recaudación fiscal”.

    En un tercer punto, destacan que con el acuerdo se logran “menos años de invariabilidad y más inversión para las regiones”

    Así, indican que el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo establece un sistema proporcional según el tamaño de la inversión: “Las inversiones entre USD 50 millones y menos de USD 100 millones podrán acceder a un régimen de invariabilidad por 10 años. Las inversiones entre USD 100 millones y menos de USD 350 millones tendrán un plazo de 15 años. Y solo las inversiones superiores a USD 350 millones podrán acceder a un máximo de 20 años”.

    Asimismo, los parlamentarios de la tienda opositora destacaron que “el acuerdo no congela todos los impuestos”

    Sobre este punto, afirmaron que las empresas que accedan al beneficio no quedarán protegidas frente a futuros cambios en impuestos como el IVA, el royalty minero, los impuestos verdes o los tributos municipales, y que tampoco estarán exentas de nuevas obligaciones con el SII ni de las normas para combatir la elusión tributaria.

    “Esto significa que el Estado mantiene intacta su capacidad para fortalecer la protección del medio ambiente, perfeccionar la fiscalización tributaria, combatir la elusión, modificar el royalty minero cuando corresponda, actualizar las obligaciones previsionales o establecer nuevas herramientas de control por parte del Servicio de Impuestos Internos y además deben explicitar el origen del dinero”, indicaron.

    Los parlamentarios relevaron que a mayor inversión minera, mayor será la recaudación por concepto de royalty, lo que redunda en más recursos para las regiones, más inversión pública y mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades.

    Asimismo, los senadores PPD resaltan que los cambios propuestos permiten compatibilizar crecimiento económico con responsabilidad fiscal y justicia tributaria.

    “La propuesta exigida al gobierno permite compatibilizar la atracción de inversión, el crecimiento económico y la reconstrucción del país”, afirmaron.

    Finalmente, recuerdan que el pacto con Hacienda solamente contempla el compromiso de los senadores del partido de no recurrir al TC por invariabilidad tributaria, pero que “se mantiene plena libertad para presentar requerimientos por vicios de inconstitucionalidad en el resto de las materias, incluidas las normas medioambientales”.

    Más sobre:MegarreformaPPDSenadoinvariabilidad tributariaHaciendaJorge Quiroz

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