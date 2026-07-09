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    Gobierno descarta declarar zona de catástrofe por sistema frontal y confirma aplicación de ficha FIBE a damnificados

    Durante el balance entregado en conjunto a Senapred, el organismo técnico advirtió que las precipitaciones se están desplazando a la zona cordillerana de las regiones Metropolitanas y de O'Higgins.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entregó la noche de este miércoles un nuevo balance del sistema frontal que afectó con fuerza a la zona sur del país, especialmente a la Región de Los Ríos, donde las intensas precipitaciones provocaron daños en la comuna de Corral.

    Según informó la autoridad, el fenómeno -catalogado como un río atmosférico- dejó precipitaciones que, en algunos sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, superaron los 180 milímetros desde la madrugada del martes.

    Gobierno descarta zona de catástrofe

    Durante el balance, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la decisión del Ejecutivo de no declarar zona de catástrofe ni un estado de excepción constitucional, medida que había sido solicitada por el senador por Los Ríos, Iván Flores (DC).

    La autoridad explicó que la disponibilidad de recursos para enfrentar la emergencia no depende de ese tipo de medidas.

    “El nivel de recursos dispuestos para la emergencia no depende de la dictación o no de un estado de excepción constitucional ni tampoco depende del color del alertamiento”, afirmó.

    En esa línea, sostuvo que existe una confusión respecto del alcance de estas herramientas, precisando que un estado de excepción tiene como finalidad restringir o suspender determinadas garantías constitucionales, principalmente relacionadas con el libre tránsito.

    “No es eso lo que está requiriendo el sur de nuestro país”, aseguró.

    Pavez añadió que las Fuerzas Armadas ya colaboran en la emergencia mediante el despliegue de personal y maquinaria para despejar caminos y apoyar la recuperación de las zonas afectadas, por lo que defendió que “el Presidente no ha estimado que el estado de excepción constitucional sea una contribución decisiva”.

    Asimismo, señaló que conversó con el alcalde de Corral, Claudio González, y descartó que el jefe comunal le solicitara decretar un estado de excepción constitucional.

    El subsecretario también confirmó que comenzará la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a las 17 personas damnificadas, y recalcó que todos los instrumentos de ayuda se encuentran operativos.

    “No solo la FIBE, sino también la ficha Alfa (...) todo el financiamiento de emergencia del Ministerio del Interior está disponible para atender las necesidades de esta emergencia”, sostuvo.

    Senapred cifra en 17 los damnificados

    Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que durante la segunda mesa técnica de monitoreo se resolvió cancelar la alarma meteorológica que afectaba a las regiones más impactadas.

    La autoridad explicó que los trabajos durante la jornada estuvieron concentrados en la limpieza de sectores afectados, la rehabilitación de caminos y la evaluación de daños.

    “Se han ido entregando, con apoyo del Ejército y de los equipos municipales, elementos de ayuda humanitaria para las personas que se han visto afectadas”, indicó.

    Al cierre de las 21.00 horas, Senapred contabilizaba 17 personas damnificadas, cinco albergadas, 72 viviendas con daño menor, una con daño mayor y 37 inmuebles en evaluación, cifras que podrían variar conforme avance el catastro.

    En materia educacional, Cebrián informó que este jueves permanecerán sin clases 20 establecimientos en las comunas de Pucón y Cunco, debido a problemas de acceso por el estado de los caminos.

    En la Región de Los Ríos, en tanto, se retomarán las clases en la mayoría de los establecimientos, aunque la suspensión continuará en algunos recintos, principalmente jardines infantiles de la comuna de Corral.

    Respecto de las precipitaciones registradas, la directora precisó que en el sector de Isla Teja, en Valdivia, “tenemos registro de más de 200 milímetros durante el total del evento".

    Senapred informó que el próximo balance nacional será entregado este jueves a las 07.30 horas.

    Sistema frontal avanza hacia la zona central

    Finalmente, Cebrián advirtió que el sistema frontal comenzó a desplazarse hacia el norte del país y que durante las próximas horas afectará principalmente sectores cordilleranos.

    “Se espera que las lluvias alcancen la precordillera y cordillera de las regiones de O’Higgins y Metropolitana. Ambas se encuentran con alerta temprana preventiva y se han tomado los cursos de acción”, explicó.

    En el caso de la Región Metropolitana, precisó que la alerta se concentra en comunas precordilleranas y otros sectores específicos que serán informados oportunamente.

    La directora hizo un llamado a la población entre las regiones Metropolitana y del Biobío a mantenerse atenta a la evolución del sistema frontal.

    “Se están registrando precipitaciones y rachas de viento, por lo que les pido que se manejen con precaución y se informen por los canales oficiales”, señaló.

    Asimismo, recomendó evitar actividades recreativas en sectores cordilleranos mientras persistan las condiciones meteorológicas.

    “No es un buen momento para hacer trekking o visitar esos lugares”, concluyó.

    Más sobre:SenapredCorralSistema frontalLos RíosLa AraucaníaLos Lagos

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