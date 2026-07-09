Senador Flores (DC) arremete contra el PPD tras acuerdo con el gobierno por invariabilidad tributaria: “Quisiera saber el precio de esa venta”

Poco después de que se diera a conocer que tras un acuerdo con el PPD el gobierno del Presidente José Antonio Kast modificó su propuesta de invariabilidad tributaria de la megarreforma, ajustándose según los plazos y montos, diferentes voces dentro de la oposición lamentaron la postura tomada por el partido presidido por Raúl Soto.

Uno de los primeros y más críticos fue el senador Iván Flores (DC) quien primero dijo que la Administración Kast “entró a un libre mercado ahora en política y algo compró o algo vendió”.

“No sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo que el gobierno ha estado intentando concretar. Y aparentemente encontraron un precio, no sé cuál es”, aseguró el legislador.

Para luego afirmar que el que hayan llegado a un acuerdo bilateralmente “deja a la oposición bastante desarticulada para enfrentar lo que por convicción, no por conveniencia ni por postura política, quienes estamos en la oposición hemos venido diciendo que el proyecto no es de reconstrucción” .

De la misma forma, Flores reafirmó que el proyecto de reforma tributaria “es tremendamente riesgoso para Chile” y no hay nada que esto va a reactivar la economía”.

“Y entonces en este contexto yo no entiendo al PPD, que a espaldas de todo el resto de la oposición, de su propia bancada y por cierto de nuestra bancada, negoció por sí mismo y por sí solo. Yo quisiera saber el precio de esa venta ”, apuntó finalmente.

El proyecto original del gobierno daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones, pero tras el acuerdo se modificó a una invariabilidad tributaria de 10 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 50 millones; 15 años para hasta US$ 100 millones; y 20 años para inversiones superiores a los US$ 350 millones.