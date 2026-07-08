Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

Un proyecto de ley para prevenir los conflictos de interés mediante un paquete de medidas destinadas a fortalecer la probidad, la transparencia y la integridad pública en Chile, presentaron un grupo de parlamentarios de distintos sectores de la oposición.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, presentó este miércoles el proyecto - entre los firmantes se encuentran los diputados Jaime Mulet (FRVS), Marcos Barraza (PC), Patricio Pinilla (DC), Lorena Fries (FA), Marcos Ilabaca (PS), José Montalva (IND-PPD) y Tamara Ramírez (PDG)- y explicó que la iniciativa surge en medio de la tramitación de la megarreforma, es necesario prevenir los conflictos de interés para que las autoridades de gobierno no legislen en beneficio propio.

“Presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con la megarreforma que se está tramitando en el Senado, porque lo que vimos son conflictos de intereses, en donde ministros se van a ver beneficiados cuando termine el trámite legislativo de la mega reforma, para los súper ricos, aumentando sus patrimonios”, sostuvo la frenteamplista.

“Lo que es más importante es que cuando uno ejerce la labor pública, se supone que el principal interés es velar por el servicio público, por lo tanto el interés de todos los chilenos y chilenas, se ve en primer lugar en el centro de atención.” agregó.

Dentro de las iniciativas se encuentra una reforma constitucional, con la que se quiere prevenir que el Presidente de la República, ministros y otras autoridades de gobierno puedan participar de un debate legislativo en caso de existir un conflicto de interés.

A su vez, el diputado Patricio Pinilla (DC) se refirió a la probidad con la que deben actuar los ministros: ”No puede ser que se generen proyectos de ley de tremenda discusión, de gran debate, en los cuales los beneficios son bastante precarios y muy discutibles, pero lo único claro, lo único certero, es que quienes los impulsan, quienes están detrás de él sí se van a ver beneficiados. En este caso, ministros y ministras del gobierno de José Antonio Kast.”

En tanto, el diputado José Montalva (PPD) indicó que: “Este proyecto viene a ordenar algo que ya está establecido en la Constitución: dar la tranquilidad de que quien legisla lo haga en beneficio de la ciudadanía y del bien común, y no por interés propio. Es una medida que fortalece la transparencia y la probidad.”

El diputado Marcos Barraza (PC) advirtió que el proyecto que beneficia al 1% más rico del país incluye entre sus beneficiarios a ministras y ministros del Gobierno. Por ello, sostuvo que ninguna autoridad debería participar en la tramitación de leyes que favorezcan su propio patrimonio. “La probidad exige impedir los conflictos de interés, no administrarlos”, afirmó.

Según explicaron, el artículo 8° de la Constitución establece una obligación taxativa respecto de prioridad de las autoridades de gobierno. Esa obligación taxativa de prioridad de las autoridades de gobierno tiene que ser profundizada, según los parlamentarios.

“Estamos frente a una legislación, una reforma tributaria encubierta que beneficia al 1% más rico de la población. Y dentro de ese 1% más rico de la población se encuentran ministras y ministros del Gobierno del presidente Kast, que se van a ver beneficiados con repatriación de capitales, con baja del impuesto de primera categoría y con la liberación del pago de contribuciones. En consecuencia, esta legislación propuesta busca, entre otras cosas, prohibir que las autoridades de gobierno legislen cuando sus patrimonios son los que se ven beneficiados e incrementados”, seostuvo el diputado.