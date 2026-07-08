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    Política

    Kast llama a republicanos a evitar conflictos con Chile Vamos y refrenda compromiso de indultar a uniformados

    El Mandatario encabezó anoche un encuentro con senadores y diputados del partido que él fundó. Tras una serie de cruces entre ellos y parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli, el Presidente les solicitó mejorar la coordinación dentro del oficialismo.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas

    Cada día que pasa, el malestar en el Partido Republicano aumenta. En la colectividad están a la espera de que el Presidente José Antonio Kast, el fundador de la colectividad, otorgue indultos a los uniformados condenados durante las protestas de 2019. A 119 días de iniciado el gobierno, ya comienzan a perder la paciencia.

    Por lo mismo, tenían que aprovechar la oportunidad. Este martes en la noche, en un encuentro exclusivo para republicanos junto al Mandatario, diputados de la colectividad pusieron sobre la mesa la solicitud que han hecho desde que llegaron al gobierno: otorgar este beneficio a los carabineros que hoy están privados de libertad.

    Hace unas semanas, por ejemplo, la diputada Javiera Rodríguez, de la bancada republicana, sostuvo que “agotaremos todas las instancias para que los carabineros encarcelados que sirvieron patrióticamente en el estallido delictual sean completamente libres y no vuelvan a ser humillados por la ideología”. Además, sinceró que está “a la espera de que el Presidente pueda impulsar desde el Ejecutivo los indultos”.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Sin dar una fecha, anoche Kast respondió que su gobierno trabaja para dar una respuesta a ese asunto. Y refrendó que usará esa atribución presidencial, pero que revisará caso a caso.

    La reunión, que se desarrolló en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, duró cerca de cuatro horas: se extendió hasta las 0.15 horas de este miércoles. Asistieron las bancadas de diputados, senadores y el secretario general del partido, Vicente Bruna.

    Frente a ellos, el Mandatario hizo un resumen de sus primeros meses en el gobierno y agradeció el apoyo del P. Republicano, que él mismo fundó, para sacar adelante la administración. De acuerdo a algunos de quienes lo escucharon, lo hizo en términos humanos más que políticos.

    Más allá del tema de los indultos, que sí despertó pasiones, la conversación se dio en un tono ameno. Cada parlamentario tuvo la oportunidad de pedir la palabra para sincerar sus inquietudes o plantear asuntos regionales, que afectan a sus respectivos distritos. Compartieron ceviche, peras al jugo y croissants.

    Kast en Cerro Castillo.

    En la cumbre, Kast volvió a hacer un llamado a que se lleve la fiesta en paz dentro del oficialismo. Algo que ya había hecho el viernes pasado, en una reunión que sostuvo con los presidentes de los cuatro principales partidos de su alianza -Arturo Squella (timonel republicano), Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli)-. Esta vez, sin embargo, fue distinto, pues los presentes eran exclusivamente republicanos.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el gobierno y Chile Vamos identifican que son precisamente los republicanos los que han detonado los mayores conflictos de convivencia dentro de la alianza. Sobre todo, durante la tramitación de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, que impulsó el partido de Squella y de la que algunos parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli se desmarcaron.

    Por ejemplo, en el marco de ese debate, la diputada Stephanie Jéldrez habló de la “derechita cobarde”, Cristián Araya, del “semioficialismo”. Y Agustín Romero, también republicano, planteó que Chile Vamos tendría que responder a su electorado por su postura frente al libelo. Este último, además, planteó que para él su aliado natural es el Partido Nacional Libertario, y no sus pares de Chile Vamos, con quienes comparte en el gobierno.

    27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En ese contexto fue que Kast pidió expresamente evitar los conflictos dentro del sector, independientemente de las diferencias que puedan existir entre colectividades. Junto con eso, instó a mantener coordinación en el oficialismo. Con ese mismo objetivo en mente, el Presidente anteriormente fijó citas semanales, encabezadas por los ministros Claudio Alvarado y José García, para mantener alineada a la alianza.

    “Fue una reunión extraordinaria, con el Presidente de la República. Solamente compuesta por parlamentarios republicanos. No es un ejercicio nuevo, esto lo hacemos continuamente. Pero cada vez que avanza más el tiempo, los desafíos son más grandes. Es una instancia donde podemos reflexionar, saber dónde vamos a tener los acentos respecto a la agenda legislativa, los nuevo desafíos, coordinaciones”, comentó la diputada Jéldrez a su salida de la cita.

    Kast y los republicanos volverán a encontrarse este sábado. A partir de las 8.30 horas, se desarrollará el consejo general ampliado de la colectividad en su sede, en Presidente Errázuriz 4305, Las Condes.

    “Viviremos una jornada clave para fortalecer nuestro proyecto político, compartir la visión para los próximos desafíos y seguir consolidando al Partido Republicano”, se lee en la invitación que se le ha enviado a la militancia. El Mandatario estará acompañado por sus ministros y subsecretarios que son militantes de la colectividad.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMPartido RepublicanoPresidente KastCerro CastilloJosé Antonio Kast

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