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    Cicardini acusa a la dupla Vodanovic-Castro de una “colusión” con Quiroz para no ir el TC y acrecienta crisis en el PS

    La senadora por la Región de Atacama además reclamó que en la colectividad se enteraron por la prensa -por declaraciones de los legisladores oficialistas Macaya y Núñez- de que existía una negociación con el ministro de Hacienda “para no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora PS, Daniella Cicardini. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La crisis en el Partido Socialista tuvo un nuevo episodio este miércoles, luego que la senadora Daniella Cicardini acusó a sus pares Paulina Vodanovic -timonel de la colectividad- y Juan Luis Castro de negociar a espaldas de la tienda por el megaproyecto del gobierno con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    La legisladora por la Región de Atacama reclamó que en las huestes socialistas se enteraron por la prensa -por declaraciones de los legisladores oficialistas Javier Macaya (UDI) y Paulina Núñez (RN)- de que existía una negociación con el jefe de la billetera fiscal.

    Según Cicardini ese supuesto acuerdo entre la dupla Vodanovic-Castro contempla no acudir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria. Esto, a contrapelo de la decisión del partido anunciada este lunes, de recurrir al TC para impugnar la reforma clave del Ejecutivo.

    “A las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira. Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

    La congresista cuestionó que “ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia. El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto, ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación. Así que lo digo claro, yo voy a votar en contra. No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los superricos. Mi lealtad está con la gente."

    La pugna había tenido un episodio anterior este lunes, cuando en una cita de la mesa directiva Castro y Vodanovic terminaron de quedar sin piso por sus gestiones con el gobierno ante la megarreforma.

    Cicardini, de hecho, en esa misma instancia insistió con sus críticas por no tener información sobre las negociaciones con Palacio.

    Los paños fríos los puso en esta jornada el jefe (s) de la bancada de diputados PS, Nelson Venegas, que señaló: “Nosotros hemos escuchado a la presidenta del partido, y ella ha señalado que no está llevando ningún acuerdo acabo y quiero creerle a la presidenta”.

    “El comité central del Partido Socialista dijo unánimemente que teníamos que oponernos a esta reforma. Por lo tanto, aquí no hay ruptura con la orgánica del partido, porque la estructura principal del partido y quien elige a su directiva es el comité central y el comité central nos mandató en ese sentido y por eso la bancada del Partido Socialista de Diputados reafirma su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional, porque lo que estamos haciendo es precisamente defender a ese Estado que otorga beneficio a la ciudadanía que nosotros representamos”. añadió.

    Más sobre:Daniella CicardiniPaulina VodanovicJuan Luis CastroPartido SocialistaMegarreformaJorge QuirozInvariabilidad tributaria

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