“Es algo que jamás había pasado”: temporal golpea el sur y deja severos daños entre La Araucanía y Los Lagos

“Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro”. Así advierte el antiguo refrán cuando un gran temporal está por venir. Y en el sur del país se ha cumplido a cabalidad durante los últimos días.

La situación climática de lluvia, viento, frío extremo e incluso aluviones, es provocada por un fenómeno denominado río atmosférico, el que afecta a la zona centro-sur de Chile, abarcando desde Talca hasta Puerto Montt, con mayor fuerza entre La Araucanía y Los Ríos. La comuna de Corral, en Los Ríos, ha sido una de las más golpeadas.

Una de las cientos de personas afectadas es Pilar Reyes, quien vive en Isla Rey, junto a la desembocadura del río Valdivia. “ Es algo que jamás había pasado (tanta agua), no podemos salir ni a buscar leña, en estos momentos el viento es terrible. En Corral es peor aún, todos tenemos amigas allá, está cerrado el puerto”.

Según establece el diagnóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones y condiciones adversas se extenderán por lo menos hasta el viernes, con momentos intermedios de nubosidad.

Durante la presente jornada se mantendrán las precipitaciones, y según la DMC luego va a haber una pequeña calma y después va a ingresar un nuevo sistema frontal, el que dejará precipitaciones de menor intensidad y más cercanas a lo normal para la zona sur del país. Eso debería ser durante la tarde del jueves y viernes.

Villarrica.

El fenómeno ha escalado a nivel de autoridades debido a las repercusiones ciudadanas que ha tenido y que, seguramente, seguirá teniendo durante los próximos días. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que el gobierno activó una coordinación a nivel nacional desde el lunes, aunque descartó decretar Estado de Excepción Constitucional.

Pavez señaló que el mayor número de viviendas afectadas está en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con 56 casas con daños de diferente tipo, aunque sin personas lesionadas, ni infraestructura pública comprometida.

La autoridad añadió que diferentes equipos de emergencia se encuentran en terreno asistiendo a las familias y personas afectadas, y que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está realizando labores de limpieza y mantención en calles y carreteras.

Corral.

Por su parte, Alicia Cebrián, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), indicó que el promedio de agua caída en las tres regiones más afectadas es de 180 milímetros, “lo que ha traído los consecuentes anegamientos, desbordes, deslizamientos y remociones en masa y diversas interrupciones en la ruta”.

La autoridad detalló que en La Región de la Araucanía hay tres personas albergadas en Pucón, así como afectaciones en la ruta en Teodoro Schmidt y Toltén. Mientras, en Los Ríos la comuna más golpeada es Corral, con la interrupción de distintas rutas. Del mismo modo, en Los Lagos, en Puerto Varas, hay afectaciones en la ruta hacia Ensenada, mientras que en San Juan de la Costa se registró el desborde de un estero.

Corral ha sido una de las comunas más afectadas. Su alcalde, Claudio González, señala que han tenido dificultades en diferentes sectores. “El Boldo claramente ha sido uno de los sectores más afectados. Estamos precisamente en terreno también viendo múltiples remociones en masa de diferente grado”, dice a este diario.

“Con el nuevo frente de mal tiempo que se está anunciando para la zona mantenemos el estado de alerta. Además, la conectividad marítima está suspendida, y hasta nuevo aviso se va a estar evaluando”, añade.

Similar situación se ha vivido en Pucón, donde el sistema frontal ha dejado 17 viviendas afectadas producto de 155 milímetros de precipitaciones. “Nos mantuvimos monitoreando junto al alcalde Sebastián Álvarez toda la noche los distintos puntos críticos de nuestra comuna”, comenta el asesor de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de la Municipalidad de Pucón, Esteban Backit, quien confirma que están monitoreando los ríos, “una situación que nos tiene bastante preocupados, ya que en una coordinación permanente que tenemos con la Municipalidad de Curarrehue nos han informado del aumento en los caudales”.

Pucón.

Al igual que en su vecina Villarrica, donde el alcalde de la comuna, Pablo Astete, señala que ante las intensas precipitaciones “hemos estado desplegados con todo nuestro equipo en distintos puntos de la ciudad y la comuna, viendo anegamientos en diferentes lugares, así como el desborde de un canal”.

Astete, en todo caso, destaca que “ afortunadamente el sistema está bajando de intensidad, las lluvias han disminuido en cantidad, esperamos que siga decreciendo durante el transcurso del día, con los vientos que ya están afortunadamente desapareciendo. Y eso creo que es lo que hoy día nos ha permitido tener una ciudad oportunamente atendida por nuestro equipo”.

A la fecha, y según el balance del Ministerio del Interior, un total de más de 8 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico, por lo que Senapred definió mantener la Alerta Amarilla para las tres regiones más afectadas, que son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En Curarrehue, el alcalde Daniel Parra, explica que “estamos terminando una nueva reunión Cogrid con las instituciones y encargados de emergencia. Tuvimos algunas emergencias, pero felizmente fueron solucionadas por Bomberos. Damos tranquilidad, ya que no tenemos viviendas anegadas”.

Curarrehue.

Pese a que aún no existe total certeza, el fenómeno climático podría ascender hacia el norte, lo que significaría que llegue a Santiago en los próximos días, aunque sería mucho menor en cuanto a precipitaciones si se compara con lo que ocurre en la zona sur.

Además, considerando las condiciones meteorológicas, se determinó el cierre preventivo de algunos pasos fronterizos en la zona, concretamente entre Neuquén (Argentina) y Chile: los pasos Pino Hachado y Samoré, así como también el Complejo Fronterizo Peulla, no están habilitados.