SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

    El senador democratacristiano planteó que el Partido Socialista debería asumir el liderazgo de la centro izquierda por su historia y experiencia. “Frente a esta suerte de desorden, deberíamos tener la generosidad de tener una cierta organización mínima”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera,, el senador Francisco Huenchumilla (DC) emplazó al Partido Socialista a tomar la conducción de la oposición para hacer frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Las declaraciones del legislador democratacristiano se producen en medio de los esfuerzos de las fuerzas opositoras por mantener una coordinación, especialmente en la tramitación del megaproyecto que impulsa el Ejecutivo, lo que a ratos se ha visto enredado por la falta justamente de un liderazgo.

    “Yo soy partidario de que la centro izquierda debería conversar claramente, de hacer una suerte de primus inter pares y tener una cierta conducción. Y creo que aquí tiene una gran responsabilidad el Partido Socialista. Es un partido con historia, con experiencia en distintos gobiernos por muchas décadas, tiene una bancada parlamentaria bastante potente, tiene densidad intelectual, tiene una organización, por lo tanto perfectamente puede jugar un rol de primus inter pares, yo lo reconozco así frente al resto de los partidos", dijo Huenchumilla.

    El congresista planteó que esa conducción es necesaria para evitar divisiones ante un gobierno que al menos en su reforma clave no se ha desviado de su objetivo.

    “Porque si estamos pirquineando nosotros mismos respuestas al gobierno y estamos tratando de obtener alguna ventaja mínima, algún artículo por ahí que no va al corazón de lo que pretende el gobierno, entonces no vamos a salir adelante”, enfatizó.

    Y luego agregó: “Yo tengo una visión de que dentro de lo que hay, creo que el rol ese lo debería jugar el Partido Socialista. El Partido Comunista está en otra y el Frente Amplio está pagando los costos de su madurez, de su experiencia, de su implementación, de su crecimiento. Y va a tener la oportunidad en la historia de Chile. Pero creo que en este momento, frente a esta suerte de desorden, deberíamos tener la generosidad de tener una cierta organización mínima que implicara y que llegamos a una cierta conducción política para que nos pusiéramos de acuerdo en cómo enfrentar a una derecha de naturaleza distinta acorde con la experiencia internacional que estamos teniendo en todas partes del mundo”.

    Al ser requerido además si esa conducción la debería asumir la timonel de los socialistas, la senadora Paulina Vodanovic, el legislador deslizó que ella está llamada a ser esa figura.

    “La presidenta del Partido Socialista es Paulina Vodanovic, y lo primero que se tiene que hacer cuando hay una coalición o un primus inter pares es respetarnos nosotros, la institucionalidad que tenemos”, respondió.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Francisco HuenchumillaMegarreformaReconstrucción NacionalPartido SocialistaPSPaulina Vodanovicdemocracia CristianaDCOposiciónGobiernoJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    Kevin Bedwell del equipo USAR de Bomberos tras ayuda en Venezuela: “Nos quedamos con la sensación de una misión cumplida”

    Lo más leído

    1.
    Nueva indicación del gobierno tensiona discusión de la megarreforma y provoca retiro de senadores de oposición de la comisión de Medio Ambiente

    Nueva indicación del gobierno tensiona discusión de la megarreforma y provoca retiro de senadores de oposición de la comisión de Medio Ambiente

    2.
    PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

    PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

    3.
    Sala cuna: comisión de Educación del Senado aprueba financiamiento del fondo, aumento de cobertura y la posibilidad de copago

    Sala cuna: comisión de Educación del Senado aprueba financiamiento del fondo, aumento de cobertura y la posibilidad de copago

    4.
    Republicanos citan a consejo general ampliado con presencia del Presidente Kast

    Republicanos citan a consejo general ampliado con presencia del Presidente Kast

    5.
    Alcaldesa de Quilicura denuncia escalada de amenazas: “Hay un sujeto con orden de alejamiento porque incluso entró al municipio”

    Alcaldesa de Quilicura denuncia escalada de amenazas: “Hay un sujeto con orden de alejamiento porque incluso entró al municipio”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario
    Chile

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Lo que la reforma no puede hacer sola
    Negocios

    Lo que la reforma no puede hacer sola

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina
    El Deportivo

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina

    Con carta a la FIFA: Egipto vuelve a la carga contra Argentina y suma nuevo antecedente tras despedirse del Mundial

    Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”
    Cultura y entretención

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+