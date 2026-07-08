Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera,, el senador Francisco Huenchumilla (DC) emplazó al Partido Socialista a tomar la conducción de la oposición para hacer frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Las declaraciones del legislador democratacristiano se producen en medio de los esfuerzos de las fuerzas opositoras por mantener una coordinación, especialmente en la tramitación del megaproyecto que impulsa el Ejecutivo, lo que a ratos se ha visto enredado por la falta justamente de un liderazgo.

“Yo soy partidario de que la centro izquierda debería conversar claramente, de hacer una suerte de primus inter pares y tener una cierta conducción. Y creo que aquí tiene una gran responsabilidad el Partido Socialista. Es un partido con historia, con experiencia en distintos gobiernos por muchas décadas, tiene una bancada parlamentaria bastante potente, tiene densidad intelectual, tiene una organización, por lo tanto perfectamente puede jugar un rol de primus inter pares, yo lo reconozco así frente al resto de los partidos", dijo Huenchumilla.

El congresista planteó que esa conducción es necesaria para evitar divisiones ante un gobierno que al menos en su reforma clave no se ha desviado de su objetivo.

“Porque si estamos pirquineando nosotros mismos respuestas al gobierno y estamos tratando de obtener alguna ventaja mínima, algún artículo por ahí que no va al corazón de lo que pretende el gobierno, entonces no vamos a salir adelante”, enfatizó.

Y luego agregó: “Yo tengo una visión de que dentro de lo que hay, creo que el rol ese lo debería jugar el Partido Socialista. El Partido Comunista está en otra y el Frente Amplio está pagando los costos de su madurez, de su experiencia, de su implementación, de su crecimiento. Y va a tener la oportunidad en la historia de Chile. Pero creo que en este momento, frente a esta suerte de desorden, deberíamos tener la generosidad de tener una cierta organización mínima que implicara y que llegamos a una cierta conducción política para que nos pusiéramos de acuerdo en cómo enfrentar a una derecha de naturaleza distinta acorde con la experiencia internacional que estamos teniendo en todas partes del mundo”.

Al ser requerido además si esa conducción la debería asumir la timonel de los socialistas, la senadora Paulina Vodanovic, el legislador deslizó que ella está llamada a ser esa figura.

“La presidenta del Partido Socialista es Paulina Vodanovic, y lo primero que se tiene que hacer cuando hay una coalición o un primus inter pares es respetarnos nosotros, la institucionalidad que tenemos”, respondió.

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