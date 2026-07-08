Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

Esta semana continuó el avance en el desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, luego que la semana pasada se iniciara la segunda etapa de esta acción por parte de las autoridades.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, informó que este semana se restituyó la totalidad del terreno correspondiente al polígono A1 2D, equivalente a 5,2 hectáreas .

El trabajo no estuvo exento de conflictos, luego que la madrugada del martes se registraran cuatro focos de incendios de diversos escombros, los que fueron controlados finalmente por Carabineros y Bomberos alrededor de las 1:30 de la mañana. Otros tres focos también se registraron durante la jornada del lunes.

“Un balance muy positivo, ya que las faenas se han organizado de manera segura, con resguardo pertinente. Hicimos un llamado con anterioridad a que las personas pudiesen hacer el retiro voluntario de sus pertenencias con anticipación. Ese llamado fue escuchado, así que el balance es bastante positivo”, destacó la represente del Ejecutivo.

Durante este miércoles se espera que la maquinaria presente se focalice en la creación de zanjas en el lugar y de establecer el cierre perimetral correspondiente para los sectores ya avanzados.

Por otro lado, las labores de desalojo estarán paralizadas desde este jueves debido a las condiciones climáticas, detalló Loyola.

“El jueves y viernes por razones climáticas no se podrá trabajar y la próxima semana, para darles más plazo a las personas que están aún en los sectores de los polígonos A1 2E y 2F, consideramos la próxima semana paralizar los trabajos, la faena en el lugar", explicó.

Se espera que las labores de desalojo en el sector de Fuerza Guerrera continúe el próximo lunes 20 de julio.