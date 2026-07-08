Las proyecciones de Scotiabank sobre compras y ventas netas de las AFP por clase de activo bajo el nuevo régimen de inversión

El viernes pasado, la Superintendencia de Pensiones publicó en consulta su propuesta de régimen de inversiones, según los cambios que mandató la reforma previsional, que estableció el reemplazo del actual sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales, el que será el mayor cambio a las inversiones de las AFP en más de dos décadas y que se concretará en abril del próximo año.

El diseño contempla la creación de diez fondos generacionales (cohortes) donde los afiliados más jóvenes son asignados a fondos con mayor exposición al riesgo, mientras que los mayores son asignados a fondos más conservadores.

Todo el mercado estaba esperando esta definición para poder medir de qué manera este cambio podría afectar al mercado local, considerando que las AFP gestionan activos por casi US$260 mil millones, y actualmente el 45% de ello está invertido en el mercado chileno.

Desde Scotiabank proyectaron las compras y ventas netas de las AFP por clase de activo bajo el nuevo régimen de inversión, en un informe que estima la inversión actual que tienen las AFP en cada clase de activo y el asset allocation requerido para converger al rango del glidepath propuesto por la autoridad a nivel total y por cada etapa o rango de edad de los fondos generacionales.

Todo lo anterior, considerando los límites máximos y mínimos por clase de activo y cohorte de edad o fondo generacional que propuso la Superintendencia. En sus estimaciones tomaron tres escenarios, asumiendo que las AFP convergen al mínimo, máximo y al promedio o mid-point del rango límite entregado por la autoridad.

Allí concluyen que en renta variable nacional habría un sesgo a compra neta de US$2.200 millones (mid-point), con un rango desde -US$1.900 millones a US$6.400 millones.

En renta fija nacional de gobierno estimaron un sesgo a compra neta de US$2.900 millones (mid-point), con un rango desde -US$4.800 millones a US$10.700 millones.

En renta fija nacional de empresas proyectaron un sesgo balanceado de US$700 millones (mid-point), con un rango que va desde -US$5.300 millones a US$6.700 millones.

En renta variable extranjera estiman un sesgo a compra neta de US$4.900 millones (mid-point), con un rango desde -US$8.100 millones a US$17.900 millones.

Por otra parte, en renta fija extranjera proyectaron venta neta de US$9.700 millones (mid-point), con un rango desde -US$15 mil millones a -US$4.300 millones.

En activos alternativos, en tanto, estimaron compra neta de US$ 2 mil millones (mid-point), con un rango desde -US$300 millones a US$4.400 millones.

“Para nuestro análisis, estimamos los Activos Bajo Administración (AUM) para cada fondo generacional a partir de la información de los multifondos (A, B, C, D y E) y luego inferimos los porcentajes invertidos en cada clase de activo según la cartera de inversiones agregada a mayo de 2026. De esta forma, construimos la cartera de inversiones actual para cada una de las 10 etapas o rangos de edad considerados en el nuevo esquema de fondos generacionales propuestos por la autoridad y lo comparamos con los límites propuestos en la norma puesta en consulta por la Superintendencia de Pensiones”, explicó Scotiabank en su reporte.

En sus estimaciones, utilizaron datos de la Superintendencia de Pensiones sobre afiliados activos y pensionados con retiro programado para inferir el saldo promedio por tipo de multifondo actual (A, B, C, D y E), el número de personas y el saldo total por rango de edad.