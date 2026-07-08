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    Canciller Pérez Mackenna destaca reunión con Marco Rubio: “Se afianza la relación con Estados Unidos como un importante socio estratégico”

    El canciller además sostuvo que “no es un misterio que la relación con Estados Unidos se había resentido en el gobierno anterior” y que “para nosotros es extremadamente importante consolidar una buena relación con uno de nuestros más importantes socios estratégicos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió durante la mañana de este miércoles a su viaje a Estados Unidos y la reunión que tuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señalando que se afianzó la relación entre ambos países.

    En conversación con 24 horas, el canciller abordó la situación apuntando que “no es un misterio que la relación con Estados Unidos se había resentido en el gobierno anterior” y que “para nosotros es extremadamente importante consolidar una buena relación con uno de nuestros más importantes socios estratégicos”.

    Es así como apuntó que “lo que hemos logrado es que, yo creo que podemos decir hoy día, que se afianza la relación con Estados Unidos como un importante socio estratégico para Chile”.

    Asimismo, Pérez Mackenna sostuvo que “para nosotros las relaciones con Estados Unidos son fundamentales, tanto desde el punto de vista del comercio exterior, es nuestro segundo socio comercial, como también desde el punto de vista del acceso a tecnologías, y intercambio de información para poder consolidar una seguridad en la región”.

    A su vez, el ministro se refirió a la polémica que se había generado meses atrás respecto a la Visa Waiver, señalando que “es un tema que está resuelto, no hay ahí un conflicto o una diferencia”.

    En la misma línea, respecto a la reunión con Marco Rubio, Pérez Mackenna sostuvo que se extendió por alrededor de 50 minutos, añadiendo que “lo que me han dicho, es que no es tan frecuente que el secretario Rubio reciba a cancilleres, por lo tanto, desde ese punto de vista, la sola reunión yo creo que es un hecho que transmite una cosa muy positiva”.

    “Yo me voy muy contento de esta reunión y de cómo está caminando la relación con Estados Unidos”, añadió.

    A su vez, el canciller abordó los aranceles del 12,5% impuestos por Estados Unidos a diferentes países entre ellos Chile, mencionando que “nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestras manos, en nuestro alcance y coordinados con nuestros empresarios para obtener una buena negociación en esta materia”.

    “Estamos sentados en la mesa y esperamos que podamos defender los derechos y los intereses de nuestros exportadores de la mejor forma posible. Pueden contar con la seguridad que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para intentar lograrlo”, agregó.

    Pérez Mackenna además detalló que uno de los elementos abordados en la reunión fue el de seguridad apuntando que se trato el tema de la “migración desde el punto de vista de la seguridad, de saber quién entra, quién sale.”

    “El crimen organizado transnacional es un problema de toda América. Y, por lo tanto, la única manera de enfrentarlo es juntos. Ahí hay varios temas”, expresó.

    Reunión con la DFC

    Durante este miércoles, el ministro sostuvo una reunión con Ben Black, presidente ejecutivo de la International Development Finance Corporation (DFC), agencia del Gobierno de Estados Unidos dedicada a financiar proyectos del sector privado en mercados emergentes.

    Tras el encuentro, el ministro destacó el encuentro señalando que “tuvimos una reunión muy fructífera. La DFC tiene capacidad para impulsar proyectos en el exterior, y Chile, como aliado estratégico de Estados Unidos, es un destino atractivo para las inversiones. Puede ser un motor importante para atraer inversiones a Chile”.

    Cabe recordar que tras su viaje a Estados Unidos, el ministro se trasladará a México dónde se reunirá con el canciller del país para luego retornar a Chile.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancillerEstados UnidosMarco Rubio

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