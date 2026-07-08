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    Encapuchados salen desde el liceo Barros Borgoño e incendian puerta de acceso

    La situación ya fue controlada por Carabineros. La institución determinó el despacho anticipado de los estudiantes debido a la "emisión de gases lacrimógenos en los alrededores del recinto.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La mañana de este miércoles se produjeron nuevos incidentes a las afueras del liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago.

    Según detalló el establecimiento en un comunicado, a las 10:35 de esta mañana, alrededor de 15 personas encapuchadas salieron desde el establecimiento.

    Durante el incidente, se incendió una puerta de acceso, la cual fue controlada y extinguida por personal de Carabineros”, señalaron desde la institución educativa.

    Por otra parte, alrededor de las 11:55 de la mañana se determinó el despacho anticipado de los estudiantes del edificio San Diego, debido a la emisión de gases lacrimógenos en los alrededores del recinto.

    Como establecimiento reiteramos nuestro compromiso con la convivencia escolar, el respeto y la seguridad de toda la comunidad educativa. Agradecemos a las familias y a la comunidad mantener la calma e informarse exclusivamente a través de los canales oficiales”, concluyeron sobre los hechos.

    Estos hechos se suman a los ocurridos el pasado lunes en el Instituto Nacional, cuando overoles blancos y encapuchados interrumpieron el regreso a clases de los estudiantes al lanzar bombas molotov en las inmediaciones del recinto.

    Más sobre:IncidentesLiceo Barros BorgoñoEncapuchadosBarros BorgoñoSantiago

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