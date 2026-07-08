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    Con carta a la FIFA: Egipto vuelve a la carga contra Argentina y suma nuevo antecedente tras despedirse del Mundial

    La Federación Egipcia de fútbol apuntó directo al videoarbitraje, cuestionando la toma de decisiones "que influyeron directamente en el desarrollo del partido".

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huang Zongzhi

    Este martes la selección de Egipto quedó eliminada del Mundial de Norteamérica 2026 tras caer contra Argentina en los octavos de final del torneo.

    A pesar de que Los Faraones consiguieron estar en ventaja de 2-0, la Albiceleste se las arregló para dar vuelta el marcador y llevarse la victoria en los minutos finales del encuentro que estuvo marcado por las decisiones del VAR, lo que desató la queja de la Federación Egipcia de Fútbol (EFA).

    A través de un comunicado oficial, la entidad presidida por Hany Abo Rida se lanzó contra las decisiones arbitrales, acusando un “uso inadecuado” del videoarbitraje y dudó de la “coherencia e imparcialidad” a la hora de tomar las decisiones que “influyeron directamente en el partido.

    La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, afirmó la EFA.

    A pesar de lo anterior, la Federación finalizó su mensaje enalteciendo lo mostrado por el equipo y agradeciendo a los hinchas que estuvieron apoyando al conjunto en el Mundial.

    “Si bien el resultado ya forma parte de la historia, nuestro orgullo por este equipo sigue intacto”, continuó la institución.

    Por otro lado, la EFA solicitó a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026 “tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia”.

    Agregan que también queden fuera los árbitros del VAR “luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto”.

    Las quejas del técnico Hossam Hassam

    Una vez finalizado el partido, el técnico Hossam Hassam no se guardó nada para reclamar contra la organización. “Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias. Hemos hecho las cosas bien y hemos acabado sufriendo. Nos merecimos la victoria”, declaró.

    “No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penal, que debería haber sido revisado por el VAR, el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo”, añadió.

    El técnico también cuestionó la actuación del sistema de videoarbitraje en una jugada que, a su juicio, debió ser revisada, justo antes del tercer gol transandino. “Todos hemos visto ese agarrón y ni siquiera entró el VAR para ver si había que anular ese gol. ¿Por qué no hay justicia en el fútbol? No me convence este resultado. No me convence cómo se ha desarrollado el partido. Se nos ha tratado de manera injusta, hemos sufrido una injusticia”, señaló.

    En esa línea, criticó la programación del encuentro y apuntó directamente contra la FIFA. “Me atrevo a decir que quien haya programado estos partidos, nunca ha jugado al fútbol, porque nunca se programa un partido a esta hora, a mediodía te vas a pasear o a tomar un brunch. No es la hora de jugar un partido. Hay muchos elementos cuestionables”, concluyó.

    ¿Que pasó? Quizá influye el marketing. No quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial... Yo le doy las gracia a los jugadores por cumplir, pero a veces haces lo que debes y otros factores deciden tu destino. Lo siento, esperaba hacer más felices a los fanáticos llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores. Hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al fútbol egipcio, árabe y africano", enfatizó.

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