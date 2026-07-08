Involucrar directamente a trabajadores en la prevención de riesgos reduce accidentes laborales, según estudio de la UC

CONSTRUCCION - ESTRUCTURAS METALICAS - REJAS - SOLDADURA - SOLDADOR - REPARACION - TRABAJO - TRABAJANDO - PUBLICADA - La Cuarta - 20171016 - CRO - 17.08.2017 MAESTROS DE LA CONSTRUCCION TRABAJANDO EN UNA CASA EN LA COMUNA DE SAN MIGUEL - PATRICIO LEPIN - MAESTROS CONSTRUCCION

En el marco de la crisis laboral que atraviesa Chile, uno de los desafíos es la seguridad en el trabajo y la lucha por reducir los accidentes laborales en las empresas.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 300 millones de personas sufren accidentes laborales en el mundo, y cerca de dos millones mueren por causas asociadas al trabajo. Cifras que representan un costo de aproximadamente un 4% del PIB Global.

Aunque la creencia tradicional es que mejorar la seguridad laboral representa un costo económico para los empleadores, nueva evidencia prueba que a través con la implementación de medidas de bajo costo pueden tener un impacto positivo en el número de accidentes laborales.

Así lo demuestra el policy brief del mes de mayo presentado por el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, presentado por los académicos de la facultad, Jeanne Lafortune y José Tessada.

Según plantea el documento, las medidas para la prevención de accidente laborales y capacitación suelen enfocarse en los empleadores y altos mandos de las empresas, dejando fuera a los mismos trabajadores, aunque una visión que integre a los trabajadores puede reducir la tasa de accidentes.

Detalles del estudio

Para abordar esta problemática se llevó a cabo un experimento en colaboración con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) aplicado a 12.761 pequeñas y medianas empresas afiliadas a la mutual. De estas empresas se le a asignó a los gerentes aleatoriamente a “recibir uno de tres correos informativos o ninguno: uno comparaba la tasa de accidentes de la empresa con la de su sector, otro ofrecía un resumen simplificado del plan de prevención y el tercero cuantificaba los costos financieros de los accidentes”. Adicionalmente y de manera no correlacionada, se le otorgó a aproximadamente 5.000 de estos gerentes una carta enfatizando la importancia del trabajo en equipo y boletines para los trabajadores informando sobre los principales riesgos y recursos de prevención.

El estudio concluyó que, tras la entrega de información a los trabajadores, la tasa de accidentes por trabajador se redujo entre un 12,5% y un 16,7% respecto de la media previa a la intervención, con efectos significativos y sostenidos a los 6,12 y 15 meses.

Adicionalmente, la severidad de los accidentes también disminuyó en aproximadamente un 10%, medida como días de trabajo perdidos por accidente. “Cerca de la mitad de la reducción es atribuible al aumento en capacitación, mientras que el resto se explica por la adopción de otras prácticas de prevención”.

Pese a que los correos informativos dirigidos exclusivamente a los gerentes no produjeron efectos significativos en la capacitación sí influyó en la reducción de accidentes, lo que sugiere que la efectividad de la colaboración depende de que el gerente esté informado y comprometido".

Algo a tener en cuenta es que estas medidas tienden a ser más efectivas en pymes que ya contaban con medidas básicas de prevención implementadas, pero aún con margen de mejora. En cambio, “las empresas con registros deficientes no responden al tratamiento, probablemente debido a los altos costos de abordar problemas estructurales antes de que la colaboración pueda ser efectiva”, explica el estudio.

Los resultados también se ven potenciados en empresas con menor ratio de trabajadores por supervisor, por lo que relaciones laborales estables y una mayor supervisión complementan la colaboración. “En entornos con mayor competencia de mercado, el efecto se diluye”.

Codelco in Rancagua, Chile March 21, 2018. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo Ivan Alvarado

Desarrollo de políticas públicas

Basándose en los resultados de este estudio, Lafortune y Tessada explican que “las políticas públicas deben enfocarse en fomentar la colaboración dentro de las empresas. En lugar de dirigir las intervenciones solo a los administradores, es más efectivo involucrar simultáneamente a los trabajadores o dar herramientas para que el administrador, dueño o gerente pueda aunar los esfuerzos de todos”.

El estudio también recalca que se debe tener en cuenta la necesidad de prácticas básicas de seguridad previas, relaciones laborales estables y canales de comunicación entre gerentes y trabajadores al momento de desarrollar políticas públicas.

“Este tipo de intervenciones de bajo costo podrían ser consideradas por los responsables de política pública como candidatas a ser escaladas a través de instituciones existentes, como las mutuales de seguridad”, concluye.