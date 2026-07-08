Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

Un sistema frontal afecta a esta hora a la zona sur de nuestro país, entre las regiones Del Maule y la de Los Lagos.

Según dio a conocer el el subsecretario del Interior, Máximo Pavez durante la mañana de este miércoles, además se registran un total de 8.315 clientes sin suministro eléctrico repartidas en las regiones afectadas.

En tanto, Según sl último reporte de Senapred la noche del martes, se han registrado más de 100 milímetros de agua caída en sectores de La Araucanía y Los Ríos.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alarma meteorológica para la zona por precipitaciones intensas en corto período de tiempo con isoterma cero alta.

Lluvia en el país

Sigue el minuto del sistema frontal que afecta a la zona centro del país.

Máximo Pavez descarta estados de excepción “No está en el horizonte por ahora la declaración de un estado de excepción constitucional (...) no hay un nivel de alertamiento asociado a la disposición de recursos. El Estado va a estar disponible para atender la emergencia. Entiendo las circunstancia en que los alcaldes perciben los fenómenos que estamos viviendo, que están atendidas de una forma que corresponde. Pero estamos analizando”

Frente llegará a la Región Metropolitana “Se espera que mañana pueda llegar a la Región Metropolitana”, asegura Pavez.

Sistema frontal en Los Ríos va amainando “La fase más intensa de la caída de precipitaciones en la Región de Los Ríos ya pasó”, asegura Pavez.

Habla el gobierno: Pavez. Máximo Pavez, subsecretario de Interior, ofrece una vocería para dar un balance: “Sin perjuicio de la agua caída fundamentalmente en la región de Los Ríos, hay situaciones de afectación focalizadas. No hay registros de personas afectadas, de afectaciones a las viviendas, de infraestructura pública comprometida. La red asistencial ha funcionado en toda la zona afectada por el sistema frontal”.

Extenso corte de agua en Corral Vecinos de la localidad sureña aseguran que se les cortó el suministro de agua potable a eso de las 15:30 horas de ayer, y que tampoco existe una hora para el restablecimiento del servicio.

Las autoridades trabajan Nuestro equipo de profesionales se conectó telemáticamente a Mesa Técnica encabezada por el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y nuestra Directora Nacional, Alicia Cebrián, la cual tuvo como objetivo evaluar y dar seguimiento el evento meteorológico que afecta la región. pic.twitter.com/Rq7b16d0Kv — Senapred Araucanía (@Senapredaraucan) July 8, 2026

El mensaje del presidente Kast Acabo de conversar con el Subsecretario del Interior, quien me actualizó sobre la situación de emergencia en la Región de Los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral.



Las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 8, 2026

La maquinaria que se necesite Además de ello, el Presidente instruyó “reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia”.

Mayores precipitaciones según Kast Según declaró Kast, las “precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral”

Kast instruye reforzar apoyo El Presidente José Antonio Kast instruyó reforzar el apoyo a las comunas de Valdivia y Corral, que se han visto afectadas por el actual sistema frontal en la zona

Autoridades se despliegan El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabeza Mesa Técnica junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, con el objetivo de evaluar y dar seguimiento al evento meteorológico pronosticado para regiones de la zona centro-sur del país.

Mantenerse informados Sandoval llamó a la comunidad a no incurrir en conductas de riesgo, evitar desplazamientos y a mantenerse informados.

Vientos de hasta 90 kilómetros por hora Sandoval manifestó que para este miércoles se pronostican rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, en la zona costera de Arauco y en zonas cordilleranas.