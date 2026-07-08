SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    La divisa estadounidense anota un salto de más de $ 4 y se ubicó en máximos desde fines de noviembre de 2025.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El dólar llegó a situarse en $ 940 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar registra un fuerte salto frente al peso chileno y se ubica en su nivel más alto en más de seis meses, en medio de adverso ambiente en los mercados mundiales tras el quiebre entre Estados Unidos e Irán que pone fin al alto al fuego conseguido hace casi un mes.

    La divisa estadounidense se transa en $937,21, lo que representa un alza de $ 4,37 en relación al cierre de ayer. De acuerdo a los registros de Tradingview, el tipo de cambio tocó los $ 940, un nivel no visto desde fines de noviembre de 2025.

    Este escenario también impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que a su vez favoreció la fortaleza del dólar.

    “Como consecuencia, se observó presión sobre los activos más sensibles a las condiciones de liquidez, especialmente la renta variable y los metales preciosos”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    El dollar index que mide al dólar frente a una canasta de varias monedas como el euro, el yen y la libra anota un alza más leve, de 0,1% al cierre de esta edición.

    La guerra otra vez

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de “escoria” y “gente enferma”, en un exabrupto lanzado este miércoles ante la prensa tras los bombardeos estadounidenses contra el país de Oriente Próximo.

    “En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, dijo en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

    El anuncio disparó el precio del petróleo en torno a 6%, mientras que la mayoría de las bolsas mundiales retrocedían ante el impacto que tendría en la inflación y, por ende, en las tasas de interés.

    Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria, dijo que la escalada de precios podría reintroducir presiones inflacionarias a nivel global y también modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, “ya que precios del petróleo persistentemente elevados reforzarían la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo”.

    Más sobre:DólarMercadosGuerra Medio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Republicanos citan a consejo general ampliado con presencia del Presidente Kast

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    Ministro Rabat detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Kast instruye reforzar apoyo a municipios afectados en región de Los Ríos por sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    2.
    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    3.
    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    4.
    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    5.
    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    6.
    Rosario Navarro, presidenta de Sofofa: “La rebaja del impuesto a las empresas es generar más empleo”

    Rosario Navarro, presidenta de Sofofa: “La rebaja del impuesto a las empresas es generar más empleo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Republicanos citan a consejo general ampliado con presencia del Presidente Kast
    Chile

    Republicanos citan a consejo general ampliado con presencia del Presidente Kast

    Ministro Rabat detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Kast instruye reforzar apoyo a municipios afectados en región de Los Ríos por sistema frontal

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump
    Negocios

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Argentina pierde el número uno del ranking FIFA: qué selección lidera el listado en plena disputa por el Mundial 2026
    El Deportivo

    Argentina pierde el número uno del ranking FIFA: qué selección lidera el listado en plena disputa por el Mundial 2026

    Escándalo en el tenis chileno: IND inicia supervigilancia sobre la Federación por presuntos “clubes de papel”

    “El país lloró”: el dolor en Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt
    Cultura y entretención

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa
    Mundo

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+