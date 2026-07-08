El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

El dólar registra un fuerte salto frente al peso chileno y se ubica en su nivel más alto en más de seis meses, en medio de adverso ambiente en los mercados mundiales tras el quiebre entre Estados Unidos e Irán que pone fin al alto al fuego conseguido hace casi un mes.

La divisa estadounidense se transa en $937,21, lo que representa un alza de $ 4,37 en relación al cierre de ayer. De acuerdo a los registros de Tradingview, el tipo de cambio tocó los $ 940, un nivel no visto desde fines de noviembre de 2025.

Este escenario también impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que a su vez favoreció la fortaleza del dólar.

“Como consecuencia, se observó presión sobre los activos más sensibles a las condiciones de liquidez, especialmente la renta variable y los metales preciosos”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

El dollar index que mide al dólar frente a una canasta de varias monedas como el euro, el yen y la libra anota un alza más leve, de 0,1% al cierre de esta edición.

La guerra otra vez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de “escoria” y “gente enferma”, en un exabrupto lanzado este miércoles ante la prensa tras los bombardeos estadounidenses contra el país de Oriente Próximo.

“En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, dijo en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

El anuncio disparó el precio del petróleo en torno a 6%, mientras que la mayoría de las bolsas mundiales retrocedían ante el impacto que tendría en la inflación y, por ende, en las tasas de interés.

Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria, dijo que la escalada de precios podría reintroducir presiones inflacionarias a nivel global y también modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, “ya que precios del petróleo persistentemente elevados reforzarían la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo”.