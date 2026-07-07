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    Rosario Navarro, presidenta de Sofofa: “La rebaja del impuesto a las empresas es generar más empleo”

    En materia laboral, la dirigente gremial dijo que hoy la indemnización por años de servicio supone un freno para la movilidad laboral y que es un tema que se debe discutir.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    En el seminario de Sofofa, Rosario Navarro planteó avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos públicos.

    La presidenta de la Sociedad al Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, reafirmó su apoyo a la megarreforma que se discute intensamente en el parlamento, particularmente en lo que respecta a la rebaja del impuesto corporativo.

    En conversación con Radio Duna, la dirigente gremial dijo que la medida eje del proyecto de Reconstrucción del gobierno supone “claramente un incentivo a la inversión”.

    “La rebaja del impuesto es generar más empleo, por eso nos parece que va en la línea correcta. Por otra parte, también hay ciertos contextos laborales que nos parecen que van en un buen camino”, dijo.

    En esa línea, la representante gremial apuntó a otras medidas a considerar posteriores a la megarreforma para conseguir “un sistema de permisos mucho más ágil”. Entre estas, “una reforma al Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) mucho más completa” que permita que los proyectos de inversión se concreten efectivamente.

    Rosario Navarro

    Indemnización por año de servicio y flexibilidad

    Respecto a las dificultades que atraviesa el mercado laboral en Chile y las propuestas para levantarlo, Navarro abordó la indemnización por años de servicio para transitar a una a todo evento.

    En junio pasado, Navarro ya había catalogado la propuesta como un “buen tema a discutir”, y en esta ocasión insistió en que es un tema que “hay que estudiar” por el impacto que., según ella, tiene especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

    “Obviamente, hoy la indemnización por años de servicio es un freno para la movilidad laboral. Para las pymes, para qué decirle. Y creo que son elementos que hay que poner sobre la mesa, discutir y ver cómo se llevan a cabo de buena manera para que fomenten el crecimiento y el empleo”.

    Además, asegura que medidas para flexibilizar la jornada laboral pueden fomentar que “personas que hoy día están rezagadas, que no están pudiendo acceder al mercado laboral o que tienen que complementar roles de cuidado o estudios, puedan hacer ingreso al mercado laboral”.

    Eso sí, mantuvo el énfasis en que los empleos generados deben ser “empleos de calidad y formales”.

    Más sobre:Rosario NavarromegarreformaimpuestossofofaGremios

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