Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio. Foto: Unsplash

Quienes conviven con un perro suelen asegurar que su mascota es capaz de percibir cuándo están felices, tristes o preocupados.

Ahora, una nueva investigación aporta evidencia científica que respalda parte de esa intuición: los perros modifican su comportamiento según el estado emocional de sus dueños y, cuando estos están tristes, incluso tienden a obedecer menos.

El hallazgo fue publicado en la revista Animal Cognition por investigadores del grupo DogStudies del Instituto Max Planck de Geoantropología.

Los científicos analizaron cómo reaccionan los perros frente a emociones humanas reales, en lugar de expresiones faciales simuladas o grabaciones utilizadas en estudios anteriores.

Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

Cómo se realizó el experimento

El estudio incluyó a 77 parejas de perros y dueños, quienes desconocían el verdadero objetivo de la investigación.

En una primera sesión, los participantes recibieron instrucciones para inducir un estado emocional neutro y luego enseñaron a sus perros una tarea similar a una carrera de obstáculos .

El ejercicio consistía en que el perro comenzara sentado junto a su dueño, rodeara un cono y regresara a su lado.

Una vez que completaba correctamente el recorrido en tres ocasiones, el dueño se alejaba del cono y repetía el entrenamiento desde una nueva posición.

En una segunda sesión, los investigadores mostraron aleatoriamente a los dueños un video destinado a inducir felicidad, tristeza o un estado emocional neutro.

Inmediatamente después, retomaban el entrenamiento con sus perros.

Los resultados mostraron que los perros distinguían el estado emocional de sus dueños y actuaban de manera diferente en función de él.

Cuando las personas estaban tristes, los animales las miraban fijamente con menor frecuencia, saltaban menos y, de forma llamativa, obedecían menos la orden de sentarse mientras aprendían una nueva tarea .

En cambio, los perros cuyos dueños estaban de buen ánimo obtuvieron un mejor desempeño durante el entrenamiento que aquellos cuyos dueños se encontraban tristes o en un estado emocional neutro.

Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio la-tercera

Perciben emociones, no empatía

Aunque los resultados muestran que los perros detectan los cambios emocionales de las personas, los investigadores advierten que esto no implica necesariamente que experimenten empatía.

De hecho, observaron que los perros tendían a mantener mayor distancia cuando sus dueños estaban tristes y no mostraban conductas orientadas a consolarlos o ayudarlos .

“Puede que los perros no sean empáticos, pero su capacidad para percibir y distinguir las emociones humanas sigue siendo muy valiosa” señaló la Dra. Juliane Bräuer, líder del grupo DogStudies.

“Investigaciones futuras podrían aportar una comprensión más profunda de esta dinámica en relación con muchos aspectos de la relación entre humanos y perros, como el adiestramiento de perros de asistencia”, agregó.

Por su parte, la investigadora doctoral Yana Bender afirmó que comprender mejor cómo responden los perros a las emociones humanas podría contribuir a fortalecer el vínculo entre personas y mascotas, además de mejorar los programas de entrenamiento y abrir nuevas posibilidades de cooperación entre ambos.