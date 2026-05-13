Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

Distintas investigaciones científicas han relacionado el tener un perro con una serie de potenciales beneficios para la salud y la longevidad.

Los investigadores han precisado que se trata de correlaciones, más que de un fenómeno de causa y efecto . Factores como las condiciones de salud previas o los ingresos, entre otros, podrían influir.

Sin embargo, sostienen que los potenciales efectos positivos de tener y cuidar a un amigo peludo son amplios : desde un menor riesgo de muerte por cualquier causa hasta aportar un sentido de propósito y fomentar las relaciones sociales positivas.

A continuación encontrarás algunos de los hallazgos que han encontrado los científicos sobre cómo tener un perro puede ayudar a nuestra salud, tanto física como mental.

Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

Cómo tener un perro podría aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar

Un metaanálisis publicado en 2019 en la revista científica Circulation: Population Health and Outcomes concluyó que tener un perro se asocia con un riesgo de muerte por cualquier causa un 24% menor , en comparación a las personas que no tienen perro.

Los autores de dicho trabajo consideraron una población de casi 4 millones de personas.

De acuerdo a los investigadores, el beneficio parecía especialmente significativo en quienes habían sufrido infartos u otros problemas coronarios.

Asimismo, parecía estar asociado con un menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular , independientemente del historial médico de la persona.

Una revisión publicada en 2019 y disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos concluyó que la tenencia de perros se asocia con más caminatas recreativas y probabilidades considerablemente mayores de alcanzar los 150 minutos recomendados de actividad física moderada a intensa a la semana .

Aquello se debe especialmente a la necesidad de salir a pasear con ellos, sugieren los investigadores. Por lo tanto, aplica para las personas que hacen caminatas en compañía de sus canes.

La académica de la Facultad de Medicina de Harvard, Beth Frates, comentó en una entrevista con el Washington Post que, “si alcanzas esas recomendaciones de ejercicio , tendrás la presión arterial más baja y podrías reducir el colesterol y los triglicéridos” .

Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

El profesor emérito de salud pública de la Universidad de Sídney, Adrian Bauman, quien también es autor de estudios sobre este tópico, precisó al citado periódico que gran parte de los paseos con perros pueden contar como “actividad ligera”, ya que “se detienen en cada árbol”.

Sugirió que además de salir a pasear con tu perro, por ejemplo, dos veces al día, trates de hacer parte de ese mismo recorrido tú mismo, pero “de forma continua” , para obtener mayores beneficios para la salud.

Otro estudio publicado en 2019, en la revista Circulation: Population Health and Outcomes, consideró a más de 300.000 sobrevivientes de infarto y accidente cerebrovascular.

Los investigadores descubrieron que quienes vivían solos presentaban un menor riesgo de muerte si tenían un perro , en comparación a quienes vivían solos sin perro.

De la misma manera, vieron que quienes vivían con su pareja o un hijo también presentaban una reducción del riesgo.

Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

Tener un perro además puede fortalecer las relaciones sociales , según Frates.

Aquello se debe, según la académica de Harvard, a que “cuando la gente pasea a sus perros, suele interactuar con otras personas” .

“Un perro es una invitación abierta a la conversación”, agregó.

Una encuesta realizada a principios de 2026 por el Instituto de Políticas e Innovación en Salud de la Universidad de Michigan identificó que el 70% de los dueños de mascotas mayores de 50 años coincidió con la afirmación de que tener mascotas “conecta con los demás” .

“Tener relaciones sociales positivas es un importante factor protector contra el riesgo de morir, incluso en la vejez” , enfatizó Frates.

Por su parte, Bauman afirmó que “hay otros beneficios cada vez más reconocidos de tener un perro, incluido el apoyo social y la compañía, especialmente para las personas mayores y aisladas, y la posible reducción o ralentización del deterioro cognitivo” .

Junto con ello, la encuesta de la Universidad de Michigan reportó que más de 8 de cada 10 dueños de mascotas mayores de 50 años dijeron que sus perros les dan un sentido de propósito .

Además, siete de cada diez personas afirmaron haber encontrado mayor alegría en la vida gracias a sus mascotas, y un 63% dijo que tener una mascota les ayuda a reducir el estrés .