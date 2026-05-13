SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Estudios han identificado correlaciones entre tener un perro y potenciales beneficios tanto para la salud física como mental. Estos son algunos de los hallazgos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

    Distintas investigaciones científicas han relacionado el tener un perro con una serie de potenciales beneficios para la salud y la longevidad.

    Los investigadores han precisado que se trata de correlaciones, más que de un fenómeno de causa y efecto. Factores como las condiciones de salud previas o los ingresos, entre otros, podrían influir.

    Sin embargo, sostienen que los potenciales efectos positivos de tener y cuidar a un amigo peludo son amplios: desde un menor riesgo de muerte por cualquier causa hasta aportar un sentido de propósito y fomentar las relaciones sociales positivas.

    A continuación encontrarás algunos de los hallazgos que han encontrado los científicos sobre cómo tener un perro puede ayudar a nuestra salud, tanto física como mental.

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

    Cómo tener un perro podría aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar

    Un metaanálisis publicado en 2019 en la revista científica Circulation: Population Health and Outcomes concluyó que tener un perro se asocia con un riesgo de muerte por cualquier causa un 24% menor, en comparación a las personas que no tienen perro.

    Los autores de dicho trabajo consideraron una población de casi 4 millones de personas.

    De acuerdo a los investigadores, el beneficio parecía especialmente significativo en quienes habían sufrido infartos u otros problemas coronarios.

    Asimismo, parecía estar asociado con un menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, independientemente del historial médico de la persona.

    Una revisión publicada en 2019 y disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos concluyó que la tenencia de perros se asocia con más caminatas recreativas y probabilidades considerablemente mayores de alcanzar los 150 minutos recomendados de actividad física moderada a intensa a la semana.

    Aquello se debe especialmente a la necesidad de salir a pasear con ellos, sugieren los investigadores. Por lo tanto, aplica para las personas que hacen caminatas en compañía de sus canes.

    La académica de la Facultad de Medicina de Harvard, Beth Frates, comentó en una entrevista con el Washington Post que, “si alcanzas esas recomendaciones de ejercicio, tendrás la presión arterial más baja y podrías reducir el colesterol y los triglicéridos”.

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

    El profesor emérito de salud pública de la Universidad de Sídney, Adrian Bauman, quien también es autor de estudios sobre este tópico, precisó al citado periódico que gran parte de los paseos con perros pueden contar como “actividad ligera”, ya que “se detienen en cada árbol”.

    Sugirió que además de salir a pasear con tu perro, por ejemplo, dos veces al día, trates de hacer parte de ese mismo recorrido tú mismo, pero “de forma continua”, para obtener mayores beneficios para la salud.

    Otro estudio publicado en 2019, en la revista Circulation: Population Health and Outcomes, consideró a más de 300.000 sobrevivientes de infarto y accidente cerebrovascular.

    Los investigadores descubrieron que quienes vivían solos presentaban un menor riesgo de muerte si tenían un perro, en comparación a quienes vivían solos sin perro.

    De la misma manera, vieron que quienes vivían con su pareja o un hijo también presentaban una reducción del riesgo.

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones. Foto: referencial.

    Tener un perro además puede fortalecer las relaciones sociales, según Frates.

    Aquello se debe, según la académica de Harvard, a que “cuando la gente pasea a sus perros, suele interactuar con otras personas”.

    “Un perro es una invitación abierta a la conversación”, agregó.

    Una encuesta realizada a principios de 2026 por el Instituto de Políticas e Innovación en Salud de la Universidad de Michigan identificó que el 70% de los dueños de mascotas mayores de 50 años coincidió con la afirmación de que tener mascotas “conecta con los demás”.

    “Tener relaciones sociales positivas es un importante factor protector contra el riesgo de morir, incluso en la vejez”, enfatizó Frates.

    Por su parte, Bauman afirmó que “hay otros beneficios cada vez más reconocidos de tener un perro, incluido el apoyo social y la compañía, especialmente para las personas mayores y aisladas, y la posible reducción o ralentización del deterioro cognitivo”.

    Junto con ello, la encuesta de la Universidad de Michigan reportó que más de 8 de cada 10 dueños de mascotas mayores de 50 años dijeron que sus perros les dan un sentido de propósito.

    Además, siete de cada diez personas afirmaron haber encontrado mayor alegría en la vida gracias a sus mascotas, y un 63% dijo que tener una mascota les ayuda a reducir el estrés.

    “Una persona con un perro suele sentir un sentido de deber y responsabilidad de cuidarlo. Esto puede ayudar a algunas personas a encontrar un propósito en la vida. ‘Ikigai’ es una palabra japonesa que significa razón de ser o razón para despertar. Los perros les dan a sus dueños una razón de ser”, sentenció Frates en la entrevista con el Post.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludPerrosLongevidadBienestarPerroMascotasMascotaSalud mentalEnfermedadesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Lo más leído

    1.
    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    2.
    Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país

    Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país

    3.
    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    4.
    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    5.
    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”
    Chile

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: simularon un desmayo y un artefacto explosivo

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi
    Negocios

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    AIE advierte que las reservas de petróleo caen “a un ritmo récord” y reafirma shock de oferta “sin precedentes” por la guerra

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones
    Tendencias

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita
    El Deportivo

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    Con un jugador de la U entre los convocados: Paraguay entrega su lista larga para el Mundial

    Una fortuna y años ligado a los merengues: qué se necesita para presentarse como presidente de Real Madrid

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad
    Cultura y entretención

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones
    Mundo

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes