    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    El síndrome de disfunción cognitiva canina es un trastorno progresivo, similar al Alzheimer, que afecta a perros mayores y suele confundirse con el envejecimiento normal.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota. Foto: Unsplash

    Gracias a los avances en nutrición y medicina veterinaria, los perros hoy viven más años que nunca.

    Sin embargo, esa mayor longevidad también ha traído consigo un problema poco conocido por muchos dueños: el deterioro cognitivo canino, una condición similar a la demencia en humanos.

    Este trastorno afecta especialmente a perros mayores y suele avanzar de forma lenta y silenciosa. Sin embargo, hay maneras de detectar esta enfermedad, según informó ScienceAlert.

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota. Foto: Unsplash

    El síndrome de disfunción cognitiva

    En medicina veterinaria, esta enfermedad se conoce como síndrome de disfunción cognitiva (SDC) o disfunción cognitiva canina (CCD).

    Al igual que ocurre con el Alzheimer (la forma más común de demencia en personas), los perros que la padecen pueden desarrollar alteraciones en la memoria, el aprendizaje y las funciones ejecutivas, lo que impacta directamente en su comportamiento cotidiano.

    Los signos suelen ser inespecíficos y, por lo mismo, fáciles de confundir con un “envejecimiento normal”.

    Síntomas de la disfunción cognitiva

    Entre los síntomas más comunes están la desorientación, cambios en las interacciones sociales, ensuciar la casa pese a haber sido entrenados, ansiedad y alteraciones del ciclo sueño-vigilia.

    Un perro puede olvidar dónde está su bebedero, quedarse mirando fijamente al vacío, ladrar o aullar sin motivo aparente, evitar a las personas o, por el contrario, volverse excesivamente dependiente.

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota. Foto: Unsplash

    ¿Cómo identificar esta enfermedad?

    Para facilitar su identificación, los especialistas utilizan el acrónimo DISHA(A):

    • Desorientación en entornos familiares
    • Cambios en las Interacciones sociales
    • Alteraciones del Sueño
    • Hacer sus necesidades dentro de la casa
    • Cambios en los niveles de Actividad

    A esto, en algunos casos, se suman agresión y ansiedad.

    La detección temprana es clave. Según advierte ScienceAlert, el deterioro cognitivo puede empeorar en cuestión de meses, y cuando los síntomas se vuelven severos, el daño cerebral suele ser avanzado, progresivo e irreversible.

    ¿Cómo mejorar la calidad de vida de tu mascota?

    Aunque no existe una cura, sí hay estrategias para mejorar la calidad de vida del animal.

    Entre ellas están adaptar el hogar (bloqueando escaleras o zonas peligrosas), aumentar las caminatas para reducir accidentes en interiores y, en algunos casos, usar medicamentos como la melatonina.

    En Estados Unidos, la selegilina es el único fármaco aprobado por la FDA para tratar el SDC, aunque su eficacia sigue siendo discutida y en humanos no ha demostrado beneficios contra la demencia.

