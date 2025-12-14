VOTA INFORMADO por $1100
    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    La empresa desarrolladora, OKAVA, anunció que el primer gato ya recibió la dosis del estudio MEOW-1.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    Más de la mitad de los gatos domésticos del mundo tiene sobrepeso, y ahora un nuevo tratamiento, similar al célebre Ozempic, podría ofrecer una alternativa para ayudarlos a tener un peso saludable.

    Según informó ScienceAlert, la compañía OKAVA Pharmaceuticals inició su primer ensayo clínico para probar OKV-119, un implante subdérmico (debajo de la piel) que libera de manera continua un agonista del receptor GLP-1.

    Es decir, es un medicamento similar a Ozempic: imita a las hormonas que le dicen al cuerpo que está satisfecho después de comer.

    La empresa anunció que el primer gato ya recibió la dosis del estudio MEOW-1, un hito para la medicina veterinaria.

    “La restricción calórica, o ayuno, es una de las intervenciones mejor establecidas para prolongar la vida útil y mejorar la salud metabólica de los gatos, pero también es una de las más difíciles de mantener”, afirmó Michael Klotsman, director ejecutivo de OKAVA, en un comunicado de la empresa.

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    ¿Cómo funciona este medicamento?

    El implante está diseñado para liberar el medicamento durante hasta seis meses, lo que evitaría la necesidad de tratamientos diarios y facilitaría la adherencia.

    Los agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic y Wegovy en humanos, imitan hormonas naturales que regulan la saciedad y el metabolismo.

    En los gatos, este tipo de terapias podría ayudar a reducir la masa grasa, mejorar la sensibilidad a la insulina y optimizar el gasto energético.

    Según OKAVA, “OKV-119 está diseñado para imitar muchos de los efectos fisiológicos del ayuno (…) sin requerir cambios significativos en las rutinas de alimentación ni alterar el vínculo entre humanos y animales”.

    Obesidad en los gatos

    La obesidad felina es un problema extendido, frecuentemente asociado a la “alimentación libre”, cuando los gatos pueden comer en cualquier momento del día.

    Esta condición aumenta el riesgo de enfermedades como osteoartritis, displasia de cadera, diabetes mellitus y problemas cardiovasculares.

    Pero tratarla no es sencillo: las dietas estrictas pueden derivar en lipidosis hepática, una afección potencialmente mortal si se baja de peso demasiado rápido.

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso. Foto: CNN

    Ensayos clínicos

    Aunque el implante mostró seguridad en estudios previos con gatos sanos, el ensayo actual evaluará su eficacia real en gatos con sobrepeso u obesidad durante un periodo de 12 semanas.

    Los resultados servirán como base para nuevas fases de investigación y podrían abrir paso a estudios similares en perros.

    Por ahora, los especialistas siguen recomendando estrategias tradicionales, como controlar horarios de alimentación y fomentar conductas de “caza” mediante juguetes o actividades que estimulen el movimiento.

    Sin embargo, si OKV-119 demuestra resultados positivos, podría convertirse en la primera terapia GLP-1 de acción prolongada diseñada específicamente para animales de compañía.

    OKAVA señala que esta tecnología podría no solo ayudar en la pérdida de peso, sino también tener implicaciones para la diabetes, la enfermedad renal y el envejecimiento saludable.

    Más sobre:GatosOzempicObesidadSobrepesoSaludMedicamentoEnsayos clínicosFelinosGatoMascotasBienestarTecnologíaInnovaciónCiencia

