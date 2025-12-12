Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

La farmacéutica Eli Lilly —creadora de Mounjaro y Zepbound, las inyecciones para diabetes y bajar de peso— acaba de publicar los resultados de un estudio sobre la retatrutida , su nuevo fármaco adelgazante de última generación que promete ser más poderoso que los medicamentos que ya existen .

Su gran diferencia es que, en lugar de atacar solo una hormona del cuerpo, se va contra tres. La investigación demostró que, efectivamente, produjo una pérdida de peso mayor a cualquier otro fármaco aprobado.

Además, la retatrutida habría provocado otro beneficio más en los pacientes que la tomaron por un tiempo: sus síntomas de artritis se aliviaron.

Esto es todo lo que se sabe sobre el nuevo medicamento para bajar de peso que promete revolucionar los tratamientos contra la obesidad y mejorar la salud de los pacientes.

Qués es la retatrutida, el fármaco para bajar de peso de Eli Lilly

La retatrutida es un fármaco similar al GLP-1, pero potenciado .

Actúa sobre tres hormonas que participan en la regulación del apetito, el metabolismo y el equilibrio energético. Es por esto que el estudio quería verificar si la baja de peso en los pacientes era mayor que con otros fármacos, que “atacan” a menos hormonas del cuerpo (solo una o dos).

Por tanto, durante 68 semanas siguieron a 445 personas con obesidad —que además tenían artritis de rodilla— y de forma aleatoria, les asignaron una inyección de dos dosis de retatrutida (9 o 12 miligramos una vez a la semana) o un placebo.

Los resultados mostraron que quienes tomaron la dosis más alta (de 12 miligramos) perdieron 32 kilogramos de peso (un 28.7% de su peso corporal) , una cifra mucho mayor a la que alcanzan los fármacos actuales.

Además de haber bajado de peso, los participantes aseguraron que su dolor de rodilla bajó 4.4 puntos (en una escala donde 10 es el peor dolor).

Sobre los efectos secundarios, el estudio informó que son similares a los que ya se conocen con otros fármacos:

Náuseas.

Diarrea.

Estreñimiento.

Vómitos.

Disestesia (sensación de dolor al tocar la piel).

Pero todos disminuyen con el tiempo, aseguró la farmacéutica. “Son en su mayoría leves y rara vez obligaron a suspender el tratamiento”.

¿Cuándo saldrá a la venta la retatrutida?

Este fármaco adelgazante todavía está siendo investigado . Los resultados completos del estudio serán informados en un futuro próximo, aseguraron desde Eli Lilly.

Además, están contemplados otros siete estudios adicionales que podrían concluir el próximo año.

Sobre el precio, dijeron que no fijarán uno hasta recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).