    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    ¿Qué dice la ciencia sobre la aparición de las canas en el cabello? Estos son los factores que influyen en que lleguen antes de tiempo y cómo se pueden evitar.

    Nicole Iporre
    El día menos pensado, frente al espejo, te das cuenta de que en tu cabellera hay un pelo plateado que sobresale del resto. ¿Por qué nos salen canas? ¿Tiene que ver solo con el envejecimiento, o puede anunciar problemas para la salud?

    Hay quienes tienen canas desde edad temprana, mientras que otros ven su primer pelo blanco o gris a partir de los 30 para arriba. Se trata de un proceso común por el que todas las personas van a pasar en algún momento de su vida, pero que también puede tener un impacto emocional y de autoestima.

    ¿Hay alguna forma de evitar las canas? ¿Por qué el pelo no puede mantener su color original para siempre? Esto es lo que dicen la ciencia y los médicos.

    Por qué salen canas en el cabello, según la ciencia

    Según la Academia Americana de Dermatología, gran parte de la población comienza a notar un aumento en la aparición de canas entre los 30 y 40 años.

    ¿Por qué? La respuesta es simple: así como el cuerpo, la piel y los órganos envejecen, también lo hace nuestro cabello, aseguró la académica de dermatología de Monte Sinaí, Helen He, en conversación con el New York Times.

    La ciencia identificó que en la adultez, las células que depositan pigmento en cada pelo empiezan a debilitarse y dejan de funcionar bien. No se sabe con exactitud por qué, pero los médicos presumen que puede ser el estrés o el daño al ADN.

    Y aunque el envejecimiento es, sin duda, una de las causantes —un estudio de 4.000 adultos reveló que entre los 45 y 65 años, tres cuartas partes de ellos tenía canas— hay otros factores en su aparición, por lo que tener el pelo gris o blanco podría eventualmente “evitarse” de alguna manera.

    Hasta ahora, las investigaciones creen que:

    • Es probable que te salgan canas de forma similar a tus padres.
    • Hay diferencias étnicas: las personas blancas son más propensas a las canas tempranas que las asiáticas y de ascendencia africana.
    • Las personas rubias naturales también tienden a desarrollar canas más temprano.
    • Hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de tener canas. (Los hombres alrededor de las patillas y sientes, las mujeres en la parte frontal de la cabeza).
    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo) Tendencias / La Tercera

    Cómo evitar que me salgan canas en el cabello

    No existe evidencia científica de algún método para evitar las canas. No obstante, sí hay indicios de que ciertos estilos de vida o acciones pueden acelerar el pelo gris. Por tanto, evitarlos podría eventualmente ralentizar el tiempo en que aparecen.

    Por ejemplo, algunas investigaciones encontraron que la deficiencia de la vitamina B12 y hierro suele estar vinculado a la aparición temprana de canas, por lo que tratar esta condición podría evitar el pelo blanco.

    El estrés también es clave: los expertos apuntan a que, en general, las personas estresadas suelen tener más canas, pues esta respuesta del cuerpo parece provocar la pérdida de células que pigmentan el cabello. Controlarlo podría darte un par de años más con el color original de tu cabellera.

    Además, no fumar, dormir bien y una alimentación equilibrada, entre otras medidas “antienvejecimiento”, también podría beneficiar a los folículos pilosos de tu cabeza y, por tanto, mantener por más tiempo tu cabellera.

    Finalmente, si tienes una pérdida de cabello importante, esto también podría intensificar el encanecimiento. Y es que el pelo podría volver a crecer sin pigmento. Por esto último, para los expertos, existe algo de verdad en el mito de que si te arrancas una cana, te saldrán más.

    Tampoco existen productos o medicamentos que reviertan las canas. Ninguno tiene respaldo científico. Y es que las células madre melanocitos, que le dan color al cabello, están en la parte más profunda del folículo, por lo que un producto tópico no llegará a ellas.

