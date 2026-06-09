El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunitario destruye las células que producen insulina, una hormona clave para regular el azúcar en la sangre. Como el cuerpo deja de fabricarla, las personas deben recibir insulina todos los días para controlar sus niveles de glucosa, a través de inyecciones o una bomba de infusión, para proteger su salud.

Pero, ¿qué pasaría si las células productoras de insulina pudieran regenerarse?

En su laboratorio, un grupo de científicos de la Universidad de Carleton, Canadá utilizó células madre embrionarias para generar células beta productoras de insulina, la misma que la diabetes tipo 1 destruye.

El uso de células madre ha sido y continúa siendo un ámbito ampliamente estudiado.

El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

Los ensayos clínicos sobre las células madre y la diabetes

Según explicaron Bailey Laforest, estudiante de doctorado de la Universidad de Carleton y Jennifer Bruin, académica de biología en la misma universidad, “la terapia con insulina no alivia la carga emocional de vivir con diabetes tipo 1”.

“Tampoco reemplaza por completo la función dinámica de las células beta del propio cuerpo”.

Esto quiere decir que muchas personas con diabetes tipo 1 pueden seguir experimentando problemas de salud a largo plazo, incluso con el tratamiento de insulina.

Las académicas, en un artículo de The Conversation, además de haber demostrado en su laboratorio que es posible generar células productoras de insulina con células madre, también destacaron que, actualmente, hay dos ensayos clínicos a nivel global que han mostrado resultados prometedores con este tipo de procedimientos.

El primer ensayo es de Vertex Pharmaceuticals y logró que 10 de 12 pacientes con diabetes tipo 1 dejaran de usar insulina tras recibir células beta derivadas de células madre, en un plazo de seis meses.

En el segundo, un grupo de investigadores chinos logró transformar células de grasa de un paciente con diabetes tipo 1 en nuevas células capaces de producir insulina.

Tras implantarlas en su organismo, la persona dejó de necesitar insulina apenas dos meses y medio después de la cirugía, un efecto que se mantuvo durante al menos 12 meses.

El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1. Referencial. Tendencias / La Tercera

Los riesgos de las terapias con células madre en diabetes

Las especialistas aseguraron que se trata de resultados optimistas.

“Ofrecen una esperanza real de que las futuras terapias con células madre puedan mejorar la vida de las personas que padecen enfermedades crónicas” .

No obstante, advirtieron que hay desafíos que se deben tomar en cuenta, como la seguridad y eficacia de estos tipos de tratamiento. Y es que el sistema inmunitario podría eventualmente rechazar las células nuevas y causar problemas de salud.

“Si bien actualmente se utilizan fármacos inmunosupresores para prevenir el rechazo, conllevan riesgos graves que superan los beneficios para la mayoría de los pacientes”.

Estas terapias están siendo investigadas en la actualidad y “los primeros ensayos clínicos exitosos ya están aquí”. No obstante, se trata de ensayos experimentales que no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o Health Canada.