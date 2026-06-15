Laboratorio que creó el Ozempic lanza en Chile nuevo medicamento para la obesidad y apunta a seguir creciendo a doble dígito

Este sábado en Espacio Riesco, el laboratorio danés Novo Nordisk realizó el lanzamiento oficial en Chile de un nuevo medicamento para combatir el sobrepeso. Se trata de Wegovy, un fármaco inyectable que fue elaborado para poder tratar la obesidad como enfermedad crónica, a diferencia de su antecesor y la gran “revolución” del mismo laboratorio, Ozempic, que originalmente buscaba atender la diabetes.

Para este evento viajó al país Valney Suzuki, líder de las operaciones en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. El ejecutivo, que reside actualmente en Panamá, lleva cerca de 20 años en la industria farmacéutica y más de 10 años en Novo Nordisk.

En enero pasado asumió como VP de business area head en Latinoamérica, excluyendo a México y Brasil. “Este año, específicamente, estamos muy enfocados en traer Wegovy a alrededor de diez mercados nuevos”, cuenta Suzuki en entrevista con Pulso.

Novo Nordisk tiene un foco en los medicamentos contra la diabetes, pero también en otro tipo de enfermedades crónicas. En ese sentido, en la actualidad se han volcado hacia la obesidad, “una pandemia a nivel mundial”, dice Sukuzi.

“En Chile, el 84% de la población sufre de obesidad o sobrepeso. Es un número muy alarmante (...) Pudimos comprobar que 1 de cada 3 personas logra bajar 25% de su peso corporal (con Wegovy), mientras que entre los respondedores tempranos 1 de cada 4 logró bajar 28%”, explica el ejecutivo, apuntando que es un resultado similar al que se puede llegar con cirugía bariátrica.

Este nuevo fármaco ya se encuentra disponible en Estados Unidos, Europa y en algunos países de Asia. Dentro de las naciones bajo el liderazgo de Suzuki, en solo dos: Argentina y Colombia, que iniciaron su comercialización a finales de 2025 y en febrero de 2026, respectivamente. De esta forma, Chile se convirtió en el tercer país de la región en el que se ha lanzado este medicamento.

Suzuki señala que el orden de lanzamiento entre los países depende de varios factores, como los registros regulatorios, la capacidad y disponibilidad de la producción, y también encontrar el momento oportuno en cada lugar.

La diferencia principal que tiene Ozempic con Wegovy es que el primero fue creado para tratar la diabetes y no la obesidad. Sin embargo, también hay una distancia significativa en los precios. “Wegovy es el primer GLP-1 inyectable que en su presentación de dosis más baja está por debajo de los $100 mil. Ozempic, en su dosificación más baja, presenta un precio promedio en farmacia de $152 mil, aproximadamente”, detallan desde el laboratorio.

Ozempic en el país

Ozempic fue un antes y un después para Novo Nordisk. En su momento, significó duplicar las ventas mundiales del laboratorio, de acuerdo a Suzuki. Con ello, la firma llegó a ser la empresa más valiosa del mercado europeo. Desde 2023, Ozempic tiene registro en Chile y posee permiso para comercializarse en el país.

Hoy, prácticamente el 40% de lo que factura Novo Nordisk en Chile proviene de la venta de Ozempic. Desde su llegada, el laboratorio ha venido aumentando sus ventas a nivel nacional a doble dígito cada año, consolidando dicho ritmo de crecimiento por tres años consecutivos.

Con el ingreso de Wegovy, la meta es mantener esa ruta de expansión. “Novo Nordisk está enfocado en seguir manteniendo un ritmo de crecimiento acorde a lo que ha sido el desarrollo en Chile”, sostiene el laboratorio.

En América Latina, excluyendo México y Brasil, el país que tiene más peso en la facturación de la compañía es Argentina, y le sigue Chile, que representa entre un 15% y un 20% de las ventas.

Novo Nordisk ha traído al país casi la totalidad del portafolio de medicamentos que ha desarrollado. Suzuki estima que es del orden de 90%. Indica que no ha tenido mayores problemas para obtener los permisos necesarios para comercializarlos.

“El Instituto de Salud Pública (ISP) es muy respetado internacionalmente y muy riguroso. Hay procesos muy claros, muy comprometidos”, asegura el ejecutivo. Incluso, agrega que “en Chile se alcanza a tener aprobación regulatoria en menos de un año”, mucho más rápido que en otros países.

De hecho, aún hay mercados que tienen el lanzamiento de Wegovy calendarizado para este año, en los cuales todavía no reciben las aprobaciones correspondientes.

En este momento, Novo Nordisk está esperando varias autorizaciones de la entidad regulatoria. Por ejemplo, para el uso del medicamento Wegovy en otro tipo de enfermedades. “Hay estudios que demuestran que también disminuye el riesgo de muerte cardíaca. Además de que tiene efectos positivos para el hígado graso y problemas hepáticos”, detalla el ejecutivo. Esperan tener la autorización del ISP al respecto durante el próximo año.

Otra autorización que está en camino es para Wegovy, pero en pastillas. Esto ya fue lanzado en Estados Unidos hace cinco meses, en enero de este año, en lo que fue considerado “uno de los más exitosos lanzamientos en el mercado farmacéutico americano, porque llegamos a tener tres millones de prescripciones en este tiempo tan corto”, según Suzuki.

Para que este fármaco, en esa presentación, llegue a Chile, podría tardar un poco más, admite el ejecutivo, incluso hasta 2028.