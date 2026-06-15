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    “No era tan bueno, pero jugué bastante”: el desconocido paso por la U de Gaspi, youtuber fallecido en accidente en Brasil

    El influencer, que murió en un impactante choque de helicópteros en Río de Janeiro, tenía una estrecha relación con Chile, país en el que vivió durante cuatro años y del que es oriunda su madre.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, fue uno de los seis fallecidos en el trágico accidente en Río de Janeiro.

    Un trágico accidente en Río de Janeiro conmocionó a todo el mundo. Dos helicópteros colisionaron, dejando a seis personas fallecidas. Entre los muertos se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director audiovisual argentino Lucas Vignale y Gaspar Prim, conocido como Gaspi, un reconocido youtuber transandino.

    Este último, ampliamente reconocido en las redes sociales, contando con 3,3 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo, generó mayor impacto en Latinoamérica.

    Los mensajes de despedida llegaron desde todo el continente. Por otra parte, hubo tiempo para recordar momentos e incluso desclasificar ciertos aspectos más desconocidos de él. Uno de ellos está ligado en Chile y específicamente en el fútbol nacional, ya que el influencer militó en las series menores de Universidad de Chile y Deportes La Serena.

    Prim, de madre y raíces chilenas, dio detalles de su vínculo con el país en una entrevista en Vorterix, en 2025. “Jugué mucho, pero después me di cuenta que está todo arreglado. Y era mucha la exigencia. No era tan bueno, pero sí, jugué bastante. Jugué en la U, en la U. de Chile. Viví un tiempo en Chile y también jugué en las inferiores de La Serena, en el norte de Chile“, aseguró.

    @bynereaxxxx

    Gaspi sobre cuando jugaba al fútbol y que quiere volver a visitar chile! #gaspi #gaspipd #fyp #lentejas #argentina

    ♬ sonido original - Nereax ⭐️

    Su época en Chile

    El youtuber reveló que su madre, Cecilia Gattoni, es oriunda de Concepción y residió en La Serena durante cuatro años. Llegaron a la ciudad nortina debido a que ella se dedicaba como guía del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

    Estuve desde los ocho años hasta los 12. Mi vieja nació en Chile, en Concepción. Ahí tengo familiares, mis abuelos”, reconoció.

    También aseguró que le gustaría volver a visitar el país: “Últimamente no estoy yendo, quiero volver, quiero volver”, indicó.

    Por otra parte, también en 2025, Gattoni fue quien también reveló detalles de su paso por Chile en una entrevista junto a Gaspi: “La pasamos muy bien, muy bien. Mucha piel, mucha tierra, mucha sequía, porque La Serena es un árido, un desierto. Donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir porque no teníamos otras posibilidades“, comentó en Urbana Play.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalUniversidad de ChileLa UDeportes La SerenaGaspiAccidenteRío de Janeiro

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