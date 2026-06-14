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    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Entre las víctimas figuran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale. La Policía Civil de Río informó que cinco personas viajaban en una aeronave y el otro fallecido era el piloto del segundo helicóptero.

    Por 
    Felipe Rivera
    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Seis personas murieron este domingo tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

    De acuerdo con la información difundida por la Policía Civil de Río de Janeiro, cinco de las víctimas viajaban en una de las aeronaves, mientras que el sexto fallecido era el piloto del segundo helicóptero.

    La lista de fallecidos incluye al cantante estadounidense Oliver Tree Nickell; al youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi; al director audiovisual argentino Lucas Vignale; al productor musical brasileño Lucas Brito Chaves; y a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

    El accidente ocurrió durante la mañana del domingo. Según los primeros antecedentes, las aeronaves colisionaron en el aire y una de ellas cayó sobre un depósito de vehículos eléctricos, provocando un incendio que afectó al menos a 20 automóviles. Las causas del choque son investigadas por las autoridades brasileñas.

    Oliver Tree, el cantante que estaba de gira

    Oliver Tree Nickell, de 32 años, era un cantante, compositor y productor estadounidense nacido en Santa Cruz, California. El artista alcanzó notoriedad internacional con canciones como “Life Goes On” y “Miss You”, ambas con cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

    El músico se encontraba en medio de una gira mundial, en el marco de su regreso a los escenarios. Según la información disponible, el 6 de junio ofreció un concierto en São Paulo y tenía previsto iniciar la etapa europea de su tour el 13 de julio, en Lisboa, Portugal.

    La gira también había contemplado una fecha reciente en Chile. El concierto estaba anunciado originalmente para el 2 de junio en Blondie, como parte del tour Love You Madly, Hate You Badly, pero finalmente fue trasladado al Club Subterráneo, en Providencia.

    Aunque tal vez no lo sepan, mi nombre es Oliver Árbol y nací aquí, en Santiago de Chile”, dijo en aquella ocasión, antes de entonar un último “ceacheí”.

    Gaspi, el youtuber argentino

    Entre los fallecidos también se encuentra Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, youtuber argentino de 23 años y una de las figuras jóvenes más reconocidas del humor digital trasandino.

    Gaspi alcanzó popularidad en YouTube por sus entrevistas callejeras, su humor bizarro y un estilo provocador que lo volvió rápidamente reconocible en redes sociales.

    Su contenido también generó críticas por el tono de algunas bromas, pero al mismo tiempo lo consolidó como uno de los creadores argentinos más visibles de su generación. En los últimos años, además, había mostrado una faceta más personal, al hablar del desgaste que le provocó quedar atrapado en el personaje que lo hizo viral.

    El youtuber también tenía un vínculo poco conocido con Chile. Según contó en entrevistas, durante su infancia vivió varios años en La Serena, aproximadamente entre los 8 y los 13 años. En esa etapa también tuvo un breve paso por el fútbol formativo: dijo haber jugado en las divisiones inferiores de Universidad de Chile y Deportes La Serena, aunque siempre aclaró con humor que no llegó a proyectarse como futbolista profesional.

    Más recientemente, Gaspi había ampliado su exposición internacional tras participar en La Velada del Año 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, donde enfrentó al streamer español Perxitaa. Este año también se había sumado al equipo del streaming Blender con la serie “Gaspi visita tu hogar”.

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Lucas Vignale, director audiovisual

    Otra de las víctimas es Lucas Vignale, director y realizador audiovisual argentino de 29 años. Vignale construyó una carrera trabajando con artistas de la escena urbana como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole y J Balvin.

    Su mayor proyección internacional llegó con “El tren fluvial”, largometraje que codirigió junto a Lorenzo Toto Ferro y que fue presentado en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

    Según medios argentinos, en sus últimas publicaciones de Instagram había compartido registros desde Río de Janeiro: una historia en la que aparecía Gaspi descansando en una reposera y otra con una postal del Cristo Redentor iluminado.

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Lucas Brito Chaves y los pilotos

    La cuarta persona que viajaba como pasajero en la aeronave era Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño conocido como Lucas Frota. Según la información difundida en Brasil, residía en Miami y había compartido registros recientes junto a Oliver Tree.

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Los otros dos fallecidos son los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Souza iba al mando del helicóptero en que viajaban los cuatro pasajeros, mientras que Marsillac pilotaba la segunda aeronave y viajaba solo.

    De acuerdo con la información entregada a CNN Brasil por una persona cercana a Marsillac, el piloto era considerado “muy experimentado y serio”. Además de su trabajo en aviación, tenía la música como afición y le sobreviven su esposa y tres hijos.

    Investigación en curso

    La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el caso quedó radicado en la comisaría 42 de Recreio dos Bandeirantes.

    Además, se solicitó un examen pericial del sitio del suceso para esclarecer la dinámica del accidente.

    La Fuerza Aérea Brasileña, a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), también fue activada para realizar las primeras diligencias técnicas sobre las aeronaves involucradas.

    Más sobre:Oliver TreeBrasilGaspiAccidente

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