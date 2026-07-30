Felipe Larraín e idea de privatizar Codelco: “No es el mejor momento para poder hacerlo”

El economista y exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, se refirió este jueves a puntos claves dentro de la agenda económica del Ejecutivo, desde al alza de los aranceles de EE.UU., pasando por la megarreforma, hasta la idea del Partido Republicano de privatizar Codelco.

Es así, como en conversación con Mónica Rincón y Paula Catena, en un nuevo capítulo de su podcast Cómo te lo Explico, el también académico y director de Clapes UC se refirió a este último punto, diciendo que no apuntaría a la idea planteada por el presidente de Republicanos, Arturo Squella, “pero sí haría otras dos cosas” con la empresa estatal.

“La asociación de Codelco con privados, ver donde hay valor y trabajo, que se puede hacer en conjunto, y lo segundo es que, si hay operaciones que son superfluas (...) eso sí se puede enajenar, se puede vender participación”, apuntó.

Además, reafirmó que no la privatizaría por “ahora” por varias razones. “Yo creo que Codelco no está en un muy buen pie y, por tanto, tal vez no es el mejo4 momento para poder hacerlo (...) y son fondos que son de todos los chilenos”.

Larraín añadió que una medida así requiere de un acuerdo “bastante importante”, pero al producirse una “batahola” en la discusión, esto “va a disminuir incluso el precio que se puede obtener”.

“No sé si se equivocan (los republicanos), pero yo no no lo habría planteado”, señaló finalmente sobre la idea de privatización. Sin embargo, señaló que cree que es bien importante en este tema “ver cómo vamos”, en especial “con los desafíos que tiene la nueva administración de Codelco”.

Aranceles de EE.UU. al país

Larraín además se refirió a los aranceles extra impuestos por el Administración de Donald Trump de un 12,5%. “Lo encuentro lamentable, porque hay que pensar que Chile tiene un tratado libre de comercio vigente, que no ha sido denunciado por ninguna de las partes”, afirmó.

Luego aseguró que, a su juicio, ese tratado “se está pasando a llevar con estos aranceles. Bueno, ya se había pasado a llevar desde el día de la liberación”, explicó en referencia al anterior gravamen temporal del 10% impuesto por el mandatario estadounidense.

“Primero estuvimos con el arancel que se impuso por vía administrativa. La Corte Suprema le dijo al gobierno (de EE.UU.), al presidente (Trump), que no podía imponer aranceles por vía administrativa”, comenzó explicando Larraín sobre dicho gravamen.

“Y se fueron al Acta de Comercio de 1974″, añadió, “en la cual establece que hay un periodo por el cual se puede imponer hasta 10% por un periodo de algunos meses (...) y estaba por vencerse hace muy pocos días”.

El momento que, en sus palabras, Washington aprovechó para recurrir a “esta idea, a esta justificación, de que aquí hay o trabajo forzoso o importación de productos de países que los producen con trabajo forzoso” .

“Me parece que realmente esto, para mí, es lamentable, decepcionante, y por supuesto que lo que hay que hacer es sentarse a la mesa, negociar y tratar de sacarse esto de este arancel de encima”, argumentó sobre cómo se debería actuar ante la medida de la Casa Blanca.

Frente a la pregunta de si el gobierno de José Antonio Kast confió en que Estados Unidos no iba a aumentar los aranceles, el exministro aseguró que “estar preparado para una cosa así no es fácil”. “Lo que creo es que aquí lo que hay es mucha dificultad en predecir” señaló.

Seguidamente recordó la situación de amistad y de comercio por muchos años con EE.UU. “Hemos probado ser un socio leal de tal manera (...) A mí me parece improcedente lo que ha ocurrido y creo que hay que representarlo por los canales que hay que hacerlo, y que a eso está abocado el gobierno” .

Y aunque Larraín hizo notar que la mayor parte de las exportaciones nacionales son a China -casi el 40%-, hay productores chilenos para los que el mercado estadounidense es muy importante, como en el caso de los salmones, por lo que terminar en el 12.5% “es una mala noticia para Chile”.

Sin embargo, fue claro al señalar que la medida “no va a descarrilar” la economía chilena, reafirmando que uno no espera eso de un país con el cual se tiene una relación y un tratado vigente.

Además, cuando fue consultado sobre si no hubo inacción de parte del gobierno, pensando en que se estaba tratando con una administración que ya había impuesto gravámenes unilateralmente, aseguró que “no era esperado que nos pusieran esta cláusula”.

“Primero, cuando empieza el tema del trabajo forzoso, porque esto ya es recurrir a algún otro mecanismo o a otra razón (...) Yo creo que se buscó una razón para poder amparar este ideario”, apuntó al respecto.

También, a su parecer, el gobierno podría volver al arancel del 10% que se tenía hace poco, porque “Chile tiene un caso que poner adelante. Tiene un caso y además tiene un tratado vigente ya por mucho tiempo”.

De la misma forma, Larraín indicó que esto “nos está indicando que el camino para Chile es diversificar nuestro comercio más allá de lo que tenemos diversificado hoy día. Y hay que buscar otros mercados” , lo que para él podría concretarse con un tratado libre de comercio, “y no un tratado de alcance parcial, como el que tenemos hoy día con la India, que es un mercado de más de 1.400 millones de habitantes”.

Su mirada a la megarreforma

En la conversación en Cómo te lo Explico, el academico además se refirió a la megarreforma, señalando que es lo más difícil de responder ante esta es cuánto se podrá aumentar la inversión, pero cree que no sólo se va a generar mayor inversión, sino que también mayor crecimiento.

Es así que hizo notar las tres cosas que son el corazón del proyecto: la rebaja del impuesto corporativo -“cosa que es importante en un escenario en que tenemos mucha competencia tributaria”-, la invariabilidad -“clave en un país que cada dos o tres años tiene un proyecto tributario”- y , la reintegración,“cosa que nosotros tratamos de hacer en el segundo gobierno del presidente Piñera y no resultó. No resultó, no tuvimos los votos y yo creo que hay que reintegrar”, como recordó.

Ante los plazos de los efectos de la megarreforma, el exministro dijo que espera que se vea un mejor segundo semestre, para luego apuntar a que el proyecto también tiene “un efecto positivo en las expectativas”.

“Pero tampoco le demos el carácter de una ‘bala de plata’, que hace que con esa reforma estamos listos para que este país llegue a crecer al 4%, porque eso no va a ocurrir” , argumentó.

Respecto a la discusión puntual de la compensación a los municipios por las contribuciones, Larraín, señaló que le parece que “compensar a las comunas de menores recursos tiene todo el sentido del mundo”.